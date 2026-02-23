Alla cerimonia di chiusura dei Giochi invernali di Milano‑Cortina, tenutasi all’Arena di Verona, Giovanni Malagò, presidente della Fondazione Milano Cortina, ha rivolto un caloroso ringraziamento all’Italia per il successo dell’evento.

“Ben fatto, Italia. Hai mantenuto le tue promesse! Grandissima Italia, sei stata di parola!” Con queste parole Malagò ha voluto sottolineare l’impegno e la coesione dimostrati durante i Giochi. “Alla Cerimonia di Apertura – ha ricordato – dissi che non ero mai stato così orgoglioso di essere italiano. Questa sera, lo sono ancora di più.”

Nel suo discorso ha poi aggiunto: “Permettetemi di dire ‘grazie’ a tutti coloro che hanno lavorato instancabilmente per rendere tutto questo possibile e a tutti coloro che hanno creduto in noi.

Siete una squadra vincente, siate orgogliosi della vostra impresa”.

Un bilancio positivo per l’Italia

Le parole di Malagò hanno rappresentato il culmine di un’edizione dei Giochi che ha visto l’Italia protagonista non solo per l’organizzazione, ma anche per i risultati sportivi. Il Paese ha fatto registrare un record storico di medaglie, confermando la propria crescita nel panorama olimpico invernale.

Il contesto del successo

L’Italia ha chiuso i Giochi con trenta medaglie (dieci ori, sei argenti e quattordici bronzi), il miglior risultato di sempre per la delegazione azzurra ai Giochi invernali. Questo piazzamento ha consentito all’Italia di raggiungere il quarto posto nel medagliere, eguagliando i risultati ottenuti a Lillehammer e Grenoble 1968.

A testimonianza del grande interesse suscitato, sono stati venduti circa 1,3 milioni di biglietti, pari all’ottantotto per cento della disponibilità, con una notevole presenza di pubblico internazionale.