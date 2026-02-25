Nicolò Garibbo, classe 1999, ha conquistato la sua prima vittoria tra i professionisti e la maglia di leader della classifica generale nella prima tappa del Giro di Sardegna. La corsa a tappe, che inaugura la Coppa Italia delle Regioni, ha visto il successo del corridore del Team UKYO.

La frazione, con partenza da Castelsardo e arrivo a Bosa, ha visto inizialmente un tentativo di fuga promosso da quattro atleti: Christian Remelli (General Store – Essegibi – F.Lli Curia), Roberto Carlos Gonzales (Solution Tech Nippo Rali), Hamish Armitt (Team Novo Nordisk) e Philipp Hofbauer (Team Vorarlberg).

Il gruppo, tuttavia, ha progressivamente aumentato il ritmo, neutralizzando l'azione dei battistrada.

La svolta sul GPM e la fuga decisiva

Il Gran Premio della Montagna di Villanova Monteleone, situato a circa cinquanta chilometri dal traguardo, è stato il teatro di un attacco di Filippo Zana (Soudal Quick‑Step), volto a ricongiungersi con i fuggitivi. Alle sue spalle, si sono mossi in contrattacco Urko Berrade (Equipo Kern Pharma), Gianmarco Garofoli (Soudal Quick‑Step) e lo stesso Nicolò Garibbo (Team UKYO). I quattro hanno dimostrato una notevole intesa, costruendo un vantaggio consistente sul gruppo.

Volata a quattro e successo di Garibbo

La volata ristretta finale ha decretato il vincitore, con Nicolò Garibbo che ha avuto la meglio su Filippo Zana.

Al terzo posto si è classificato Berrade, seguito da Garofoli. Il gruppo principale, guidato da Giacomo Ballabio (Team Vorarlberg), ha tagliato il traguardo con un ritardo di 53 secondi.

Per Garibbo, questa rappresenta la prima affermazione di rilievo nel panorama professionistico, ottenuta al termine di una volata serrata contro avversari di comprovata caratura.

Il ritorno del Giro di Sardegna

La tappa inaugurale, Castelsardo‑Bosa, lunga 189,5 km, ha segnato il ritorno del Giro di Sardegna nel calendario internazionale dopo un'assenza di quindici anni. La competizione si svolge dal 25 febbraio al 1° marzo 2026, articolata su cinque tappe per una percorrenza totale di circa 830 km. L'organizzazione è curata dal GS Emilia e la manifestazione vede la partecipazione di squadre di diverse categorie, incluse WorldTeam, ProTeam e Continental.