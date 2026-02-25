Con l'avvio del Giro di Sardegna, il ciclismo italiano ha dato il via al suo calendario preparandosi ad una prima parte di stagione davvero intensa. Conclusa la trasferta sarda, sarà il momento del Trofeo Laigueglia, in programma mercoledì 4 marzo. Con la classica ligure si comincia a respirare l'aria della Milano - Sanremo, che proprio su queste strade vive le sue fasi più avvincenti. Quest'anno il percorso del Laigueglia avrà ancora più il sapore della Classicissima, visto che per la prima volta includerà anche la salita di Cipressa, punto nevralgico della Sanremo.

Cipressa prima difficoltà del Laigueglia

La salita di Cipressa, che si snoda in gran parte nel comune di Costa Rainera, è stata inserita nel percorso della Milano - Sanremo nell'edizione del 1982. E' una scalata non particolarmente dura, circa cinque chilometro e mezzo di sviluppo per una pendenza al 4% medio. La prima parte è un po' più impegnativa, la seconda si alleggerisce in un morbido falsopiano, in cui fare grande velocità, fino allo scollinamento. Alla Sanremo è un punto chiave, anche nei chilometri di avvicinamento in cui la lotta per tenere le prime posizioni del gruppo è particolarmente intensa.

Al Trofeo Laigueglia il contesto sarà molto diverso e più tranquillo. La corsa scatterà da Albenga per percorrere la riviera in direzione ovest, scavalcando Capo Mele, Capo Cervo e Capo Berta per giungere fino a San Lorenzo al Mare.

Qui inizia la salita verso Cipressa. Una volta in cima si scenderà dalla tecnica picchiata verso l'Aurelia per poi entrare sulla ciclovia Riviera dei Fiori e iniziare il viaggio di ritorno verso Laigueglia.

Decisivo il circuito di Colla Micheri

Qui il percorso riprenderà uno scenario più tradizionale, addentrandosi nell'entroterra per salire verso Testico e Cima Paravenna. Si tornerà quindi a Laigueglia per entrare nel circuito finale, lo stesso già visto nelle scorse edizioni. Questo anello è caratterizzato dalla salita di Colla Micheri, una rampa di un paio di km con pendenza dell'8-9%, e dal morbido Capo Mele. Il circuito sarà affrontato per tre volte, con l'ultimo scollinamento da Colla Micheri previsto a nove chilometri dall'arrivo.

Il Trofeo Laigueglia di mercoledì 4 marzo sarà trasmesso in diretta sia da Rai Sport che da Eurosport, e dalle piattaforme Rai Play, Discovery Plus e HBO Max.