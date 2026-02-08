Milano‑Cortina accende i motori nella seconda giornata delle Olimpiadi Invernali. Domenica 8 febbraio, OA Sport offre una diretta live testuale integrale per seguire minuto per minuto le gare di sci alpino, snowboard, curling e molto altro, con un’attenzione particolare agli atleti italiani in gara.

Il liveblog di OA Sport: cronaca in tempo reale

Il liveblog, curato da Roberto Santangelo, è stato pubblicato nella mattinata dell’8 febbraio e promette una copertura completa delle gare in programma, con aggiornamenti costanti e risultati in tempo reale.

L’iniziativa consente agli appassionati di non perdersi nulla della giornata olimpica, seguendo ogni svolta minuto per minuto.

Programma ricco e azzurri protagonisti

La giornata prevede l’assegnazione di numerosi titoli: discesa libera femminile, skiathlon maschile, PGS maschile e femminile, staffetta mista di biathlon, slittino singolo maschile e team event di pattinaggio di figura. Proseguono anche le fasi a gironi del doppio misto di curling, il torneo femminile di hockey su ghiaccio, le qualificazioni del big air femminile nello snowboard e le prove cronometrate dello slittino. Le gare saranno trasmesse in diretta su Rai 2 HD, Rai Sport HD, Rai Play, Discovery Plus, HBO Max, Eurosport1, Eurosport2 e DAZN.

Il contesto della giornata olimpica

Domenica 8 febbraio vede in calendario otto titoli in palio, con l’Italia fortemente rappresentata in molte discipline. Tra gli azzurri in gara figurano Sofia Goggia, Federica Brignone, Nicol Delago e Laura Pirovano nella discesa libera femminile; Elia Barp, Martino Carollo, Davide Graz e Federico Pellegrino nello skiathlon maschile; Tommaso Giacomel, Lukas Hofer, Lisa Vittozzi e Dorothea Wierer nella staffetta mista di biathlon; Davide Ghiotto, Riccardo Lorello e Michele Malfatti nei 5.000 metri di pattinaggio di velocità; e la coppia Constantini‑Mosaner nel doppio misto di curling. Lo slittino maschile vede in gara Leon Felderer, Dominik Fischnaller e Alex Gufler.