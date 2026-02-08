Mattia Furlani ha siglato una prestazione di rilievo nel salto in lungo, raggiungendo 8,38 metri al secondo tentativo durante il meeting di Metz, in Francia. Con questa misura, l'atleta ha stabilito il nuovo record italiano indoor, superando di un centimetro il suo precedente primato.

Il risultato ottenuto da Furlani non solo rappresenta il record nazionale, ma costituisce anche la migliore prestazione mondiale dell’anno nella specialità, già detenuta dallo stesso atleta. L’impresa giunge a sei settimane dai Mondiali indoor di Toruń, rafforzando significativamente le ambizioni dell’azzurro in vista dell’appuntamento iridato.

Il contesto della gara a Metz

La competizione si è svolta a Metz, in Francia, dove Furlani ha confermato la sua attuale leadership stagionale nel salto in lungo indoor. Il salto decisivo di 8,38 metri è avvenuto al secondo tentativo, mentre la gara era ancora in corso, migliorando di un centimetro il suo precedente record italiano indoor. Questa performance consolida la sua posizione come leader mondiale stagionale nella disciplina, a poche settimane dall’inizio dei Mondiali indoor.

Verso i Mondiali indoor di Toruń

Il nuovo record italiano indoor è un segnale importante in vista dei Mondiali indoor di Toruń, in programma tra marzo e aprile. Furlani si presenta all’appuntamento iridato in uno stato di forma eccellente, forte della migliore prestazione mondiale dell’anno. La sua continuità di rendimento e la capacità di migliorarsi in gara lo proiettano tra i principali protagonisti attesi nella rassegna mondiale.