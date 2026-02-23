Il Settebello è stato inserito in un girone di ferro nella fase di qualificazione alla World Cup 2026 di pallanuoto maschile. L’appuntamento è in programma dal 6 al 12 aprile ad Alessandropoli, in Grecia.

Nel Gruppo B, l’Italia affronterà Spagna, Croazia e Stati Uniti. Si tratta di tre avversarie di altissimo livello che rendono il raggruppamento particolarmente impegnativo. Le prime cinque classificate accederanno alle Finals, che si disputeranno dal 20 al 26 luglio a Sydney, in Australia.

Il contesto del sorteggio

Il sorteggio ha definito due gironi di qualificazione nella Division 1.

Nel Gruppo A sono finite Serbia, Paesi Bassi, Ungheria e Grecia. Nel Gruppo B, invece, l’Italia se la vedrà con Spagna, Croazia e Stati Uniti. Al termine della fase, le prime cinque squadre otterranno il pass per le Finals.

Implicazioni per il Settebello

Essere inseriti in un girone così competitivo rappresenta una sfida importante per il Settebello. La squadra dovrà affrontare avversari di grande tradizione e valore tecnico. La qualificazione alle Finals non sarà affatto scontata, ma il percorso offre l’occasione per testare il livello della squadra in vista della fase finale.

La nuova formula della World Cup

La World Cup ha sostituito la World League a partire dal 2023. Il nuovo formato prevede qualificazioni in Division 1 e poi le Finals.

Le qualificazioni si svolgono in aprile, mentre l’atto conclusivo si disputa in estate. L’Italia, inserita nel Gruppo B, dovrà confrontarsi con Spagna, Croazia e Stati Uniti per conquistare uno dei cinque posti disponibili per le Finals.