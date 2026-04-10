Jannik Sinner ha raggiunto i quarti di finale del Masters 1000 di Montecarlo, superando il ceco Tomas Machac in un incontro combattuto. La vittoria dell'azzurro, seppur netta nel risultato finale, è stata caratterizzata da un set perso e da un evidente malessere fisico accusato nella fase centrale del match. Questa prestazione, pur culminata nel successo, ha sollevato interrogativi sulla sua tenuta mentale nei momenti critici, con un'analisi che ha evidenziato alcuni aspetti.

L'analisi ha evidenziato le capacità di Machac, descritto come un avversario in grado di creare problemi a chiunque grazie a un rovescio solido e un dritto potente, sebbene con una certa instabilità nel corso della partita.

Per quanto riguarda Sinner, è stato osservato che l'italiano sembra a volte entrare in campo con la sensazione di non poter vincere, come già accaduto a Miami. Questa percezione si manifesta in cali energetici e in una gestione non ottimale di momenti chiave, come un tie-break cruciale. Il linguaggio del corpo di Sinner, nei frangenti di difficoltà, rivelerebbe una preoccupazione che trascende il mero calo fisico, suggerendo l'insorgere di pensieri angoscianti legati a potenziali problemi come i crampi.

Il tallone d'Achille mentale: episodi e statistiche

Nonostante la capacità di Sinner di ritrovare energia e serenità per superare gli ostacoli, affiorano momenti di panico che l'azzurro riesce a gestire grazie alla sua profonda conoscenza di sé e al costante lavoro.

Un'analisi statistica del match ha rivelato 164 scambi totali (esclusi i doppi falli), con 162 conclusi in meno di nove colpi; Sinner ha prevalso in due degli unici scambi più prolungati. Questo dato, insieme a un'osservazione sul suo comportamento in campo, suggerisce una tendenza a somatizzare eccessivamente le difficoltà, rendendole evidenti all'avversario, un atteggiamento insolito per il suo consueto equilibrio. Questa fragilità mentale è stata ricondotta a episodi pregressi, come gli incontri con Griekspoor o i problemi all'anca del 2024. Questi "tarli" e piccoli dubbi, seppur rari, tendono ad accumularsi, indicando una problematica di natura più psicologica che fisica o legata alla preparazione.

L'andamento del match e la sfida con Auger-Aliassime

L'incontro con Machac ha visto Sinner partire con grande brillantezza, salvo poi accusare un improvviso calo che ha permesso al ceco di portarsi sul 5-2 nel secondo set e di conquistare il tie-break. L'italiano ha saputo reagire nel terzo parziale, chiudendo l'incontro con il punteggio di 6-1, 6-7, 6-3 in poco più di due ore. Durante la partita, Sinner ha rivelato di aver sofferto un giramento di testa, mentre Machac ha richiesto l'intervento del fisioterapista per un problema al gomito. Questa vittoria ha interrotto la notevole striscia di 37 set consecutivi vinti da Sinner nei Masters 1000.

Ora, nei quarti di finale, Sinner si confronterà con il canadese Auger-Aliassime.

Il bilancio degli scontri diretti vede Sinner in vantaggio con quattro vittorie negli ultimi quattro incontri. Tuttavia, Auger-Aliassime si è imposto nell'unico precedente giocato sulla terra battuta. La prestazione a Montecarlo, pur ribadendo il valore tecnico di Sinner, solleva interrogativi sulla sua capacità di gestire le difficoltà, sia fisiche che mentali, che potrebbero essere cruciali nelle fasi più avanzate del torneo.