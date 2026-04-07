Cucine Lube Civitanova e Rana Verona tornano in campo per Gara 2 della Semifinale Play Off SuperLega. Mercoledì 8 aprile 2026, alle ore 20.30, all’Eurosuole Forum di Civitanova, i marchigiani sono chiamati a reagire dopo il passo falso in apertura di serie. Un confronto già carico di tensione, con gli scaligeri avanti 1-0 nella serie dopo il successo di Gara1 e determinati a confermare quanto di buono mostrato nel primo atto. Civitanova, invece, non può permettersi ulteriori passi falsi davanti al proprio pubblico: una sconfitta complicherebbe notevolmente il cammino verso la finale.

Il match tra Cucine Lube Civitanova e Rana Verona sarà trasmesso in diretta tv in chiaro su Rai Sport, in diretta streaming gratuita su RaiPlay e in abbonamento su VBTV.

Il risultato di Gara 1 a Verona

Gara 1 ha visto Rana Verona conquistare la vittoria in tre set (34-32, 25-21, 25-21) al termine di una sfida più combattuta di quanto dica il risultato. Decisivo il primo parziale, perso ai vantaggi dopo essere stati avanti, e che ha indirizzato l’inerzia del match. Verona ha fatto la differenza soprattutto al servizio, con ben 9 ace, e nella continuità offensiva, trascinata da uno straordinario Noumory Keita, MVP dell’incontro. I tentativi di rientro della Lube, anche grazie agli innesti di esperienza a gara in corso, non sono bastati a riaprire i giochi, lasciando diversi rimpianti per le occasioni non concretizzate.

I protagonisti attesi in campo

Sul taraflex dell’Eurosuole Forum si ripresenteranno i principali protagonisti della serie. Civitanova dovrebbe affidarsi ancora a Boninfante in regia, con Bottolo, Nikolov e Loeppky a comporre il reparto degli schiacciatori, mentre al centro agiranno Gargiulo e D’heer, con capitan Balaso nel ruolo di libero. Dall’altra parte della rete, Verona punterà sull’esperienza dell’ex Christenson in cabina di regia e sulla potenza offensiva di Darlan, supportato in banda da Keita e Mozic. Centrali Zingel e Vitelli, altro ex della sfida, con Staforini libero. Gara 2 si preannuncia quindi come un confronto ad alta intensità, in cui ogni dettaglio potrà fare la differenza nella corsa verso la finale scudetto.