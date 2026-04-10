Elisabetta Cocciaretto ha conquistato il primo set nel singolare d'apertura del confronto di qualificazione alla Billie Jean King Cup 2026, che vede l'Italia sfidare il Giappone. L'incontro, disputato sul campo del circolo Colle degli Dei di Velletri, ha visto l'azzurra imporsi per 7-5 contro Moyuka Uchijima al termine di un parziale intenso e combattuto.

Il match, iniziato puntualmente alle ore 12:00, ha subito mostrato la determinazione di Cocciaretto. La tennista marchigiana ha saputo scardinare la difesa dell'avversaria giapponese grazie a un efficace forcing di dritti, una tattica che si è rivelata decisiva per chiudere il primo parziale a proprio favore.

Il punteggio di 7-5 riflette la battaglia punto a punto che ha caratterizzato l'inizio di questa importante sfida.

Un primo set equilibrato e la strategia vincente di Cocciaretto

La frazione iniziale si è sviluppata all'insegna dell'equilibrio, con entrambe le giocatrici pronte a rispondere colpo su colpo. Moyuka Uchijima ha dimostrato tenacia, ma è stata la precisione e la potenza di Cocciaretto a fare la differenza nei momenti cruciali. L'azzurra ha saputo capitalizzare le opportunità, procurandosi due set point sul 15-40 e chiudendo il game decisivo con un passante di rovescio vincente, un colpo che ha sigillato il vantaggio.

Il forcing a suon di dritti, come evidenziato, è stato l'arma principale di Cocciaretto.

Questa strategia ha messo costantemente sotto pressione la giapponese, costringendola a cedere terreno e a subire l'iniziativa dell'italiana. La tensione è stata palpabile fino all'ultimo scambio, ma la venticinquenne italiana ha mantenuto la freddezza necessaria per portare a casa il primo punto del match.

Il contesto della Billie Jean King Cup e il profilo delle protagoniste

Questo singolare è il primo atto del tie di qualificazione alla Billie Jean King Cup 2026, una competizione di prestigio che vede l'Italia impegnata a difendere il titolo conquistato nelle ultime due edizioni. L'incontro si svolge a Velletri, su una superficie in terra rossa che si adatta alle caratteristiche di entrambe le atlete.

Elisabetta Cocciaretto, attualmente numero 42 del ranking WTA, arriva a questo appuntamento con un morale elevato, forte del recente successo al torneo di Hobart, dove ha trionfato partendo dalle qualificazioni. La sua esperienza e la sua forma fisica sono elementi chiave per le ambizioni italiane.

Dall'altra parte della rete, Moyuka Uchijima, ventiquattrenne nata a Kuala Lumpur e posizionata al numero 84 del ranking mondiale, ha dimostrato le sue qualità vincendo il Challenger di Antalya nel 2026, anch'esso disputato su terra rossa. La sua familiarità con questa superficie la rende un'avversaria temibile e ben preparata.

La vittoria del primo set da parte di Cocciaretto rappresenta un importante viatico per la squadra italiana, che punta a iniziare con il piede giusto il cammino verso la difesa del titolo. Ogni punto in questa fase di qualificazione è fondamentale per il percorso dell'Italia nella Billie Jean King Cup.