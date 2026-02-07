La pattinatrice romana Francesca Lollobrigida si prepara ad affrontare una stagione impegnativa nel pattinaggio di velocità, con un focus particolare sulla distanza dei 3000 metri. La sua determinazione è rimasta intatta nonostante le difficoltà, tra cui un’infezione virale che ha messo a dura prova la sua condizione fisica e mentale. Il supporto del pubblico di casa rappresenta un elemento fondamentale per affrontare le prossime sfide.

La stagione in corso vede Lollobrigida tra le protagoniste della scena internazionale, con l’obiettivo di confermare il proprio valore e di competere ai massimi livelli contro avversarie di grande spessore.

Le avversarie da battere

La norvegese Ragne Wiklund si conferma come una delle favorite per la vittoria nei 3000 metri. La sua solidità nella Coppa del Mondo e i successi nelle distanze lunghe la rendono una delle principali contendenti. Le olandesi Joy Beune e Marijke Groenewoud restano tra le principali rivali, forti di una tradizione consolidata nella specialità.

Precedenti e contesto internazionale

Nel Campionato Europeo 2026, disputato il 9 gennaio a Tomaszów Mazowiecki, Ragne Wiklund ha conquistato il titolo europeo nei 3000 metri con il tempo di 4:00.54, stabilendo un record della pista. Francesca Lollobrigida si è classificata quinta, con un tempo di 4:08.80, a 8.26 secondi dalla vincitrice.

Questi risultati confermano l’eccellente forma di Wiklund e la competitività di Lollobrigida, che, nonostante le difficoltà, ha mantenuto un livello internazionale di rilievo. La distanza dei 3000 metri rimane una delle più classiche del pattinaggio di velocità su pista lunga e rappresenta una delle migliori chance di medaglia per l’Italia in questa disciplina.