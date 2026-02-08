Il Sudafrica ha conquistato la vittoria nella tappa maschile del Perth SVNS, quarto appuntamento della serie mondiale di rugby a sette, superando le Fiji per 21‑19 in una finale combattuta e incerta fino all’ultimo.

La partita si è aperta con un Sudafrica brillante: dopo soli due minuti Oosthuizen ha sbloccato il risultato, seguito al quarto da Jobb che ha raddoppiato. Le Fiji hanno reagito nel finale del primo tempo con le mete di Naduvalo e Matana, chiudendo il primo tempo sul 14‑12 per il Sudafrica. Nella ripresa Veilawa ha ribaltato il punteggio, ma al decimo minuto Oosthuizen ha riportato avanti i Blitzbokke, che hanno poi resistito fino al fischio finale grazie alla precisione al piede di Duarttee.

Una finale sul filo dell’equilibrio

La finale è stata un continuo alternarsi di emozioni e capovolgimenti. Il Sudafrica ha iniziato forte, ma le Fiji hanno saputo rispondere con carattere. Il sorpasso di Veilawa ha messo pressione ai sudafricani, che però hanno trovato la forza di reagire grazie a Oosthuizen e alla freddezza di Duarttee, decisivo con i calci.

Percorso verso la finale

La finale ha dunque rappresentato il confronto tra le due formazioni più solide del torneo, con il Sudafrica che ha saputo gestire meglio i momenti decisivi.

Nella fase a gironi le Fiji hanno chiuso al primo posto con tre vittorie su tre, seguite dal Sudafrica con due successi. Spagna e Argentina non hanno raggiunto le semifinali. Nella pool B, l’Australia ha dominato con tre vittorie, precedendo la Nuova Zelanda; Francia e Gran Bretagna sono state eliminate. Nelle semifinali, le Fiji hanno superato nettamente la Nuova Zelanda per 35‑0, mentre il Sudafrica ha battuto l’Australia per 28‑12.