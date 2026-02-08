Francesca Lollobrigida ha vissuto una mattinata intensa al Villaggio atleti di Milano Cortina. Dopo aver conquistato l’oro nei 3000 metri di pattinaggio di velocità, ha festeggiato il suo compleanno con una torta improvvisata in famiglia, per poi tornare immediatamente ad allenarsi sul ghiaccio.

Una festa intima e calorosa

La campionessa romana ha condiviso un momento speciale con i suoi cari: i genitori, il marito, il figlio Tommaso, la sorella e il mental coach sono entrati nel Villaggio con una torta e le candeline, sorprendendola in una sala della missione azzurra.

È stato un gesto semplice ma carico di affetto, che ha reso ancora più significativo il giorno del suo compleanno.

Ritorno immediato all’allenamento

Nonostante la festa, Lollobrigida non ha perso tempo: dopo l’uscita della famiglia, è stata accolta da un’ovazione nella mensa degli atleti, dove erano presenti anche i suoi tecnici. E già nella mattinata ha ripreso gli allenamenti sul ghiaccio, pronta per le prossime gare olimpiche.

Il contesto dell’impresa

Il successo nei 3000 metri ha rappresentato il primo oro italiano ai Giochi di Milano Cortina 2026, ottenuto nel giorno del suo trentacinquesimo compleanno. Lollobrigida ha stabilito un nuovo record olimpico con il tempo di 3’54”28, regalando all’Italia una vittoria storica nel pattinaggio di velocità femminile.

La sua impresa è stata salutata con entusiasmo dalle istituzioni. La sua vittoria è stata sottolineata come un valore simbolico per la città e per il Paese.