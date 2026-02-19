Giulia Murada, atleta valtellinese di sci alpinismo, è tra le principali protagoniste attese nella sprint femminile, gara in programma giovedì 19 febbraio a Bormio, nel debutto olimpico della disciplina a Milano‑Cortina 2026.

Il contesto e il programma della giornata

Lo sci alpinismo fa il suo ingresso nel programma olimpico con tre gare: sprint donne, sprint uomini e staffetta mista. La sprint femminile si svolgerà giovedì 19 febbraio con batterie, semifinali e finale, tutte trasmesse in chiaro su Rai 2 e Rai Sport HD, oltre che in streaming su diverse piattaforme.

L’Italia schiera Giulia Murada e Alba De Silvestro tra le donne, e Michele Boscacci tra gli uomini.

Giulia Murada, una carta da medaglia

Giulia Murada è considerata una delle favorite per un podio nella sprint femminile. La sua esperienza in Coppa del Mondo, con tre podi stagionali, la rende una delle atlete più competitive. L’Italia punta su di lei per conquistare una delle prime medaglie nella nuova disciplina.

Il debutto olimpico e le regole della sprint

Lo sci alpinismo debutta ufficialmente alle Olimpiadi Invernali di Milano‑Cortina 2026, con le gare di sprint e staffetta mista disputate sulla pista Stelvio di Bormio. La sprint è una prova intensa di circa tre minuti, con un percorso di circa 600 metri e un dislivello di 70 metri.

Gli atleti affrontano una salita con pelli, un tratto a piedi su scalini, una seconda salita, una transizione per togliere le pelli e una discesa tecnica tra porte. Il format prevede batterie, semifinali e finale, con sei atleti per turno.

Giulia Murada, 27 anni, è figlia d’arte: suo padre Ivan è stato campione di sci alpinismo nei primi anni duemila. Murada ha già collezionato dieci podi in sprint in Coppa del Mondo, di cui tre in questa stagione, l’ultimo il 31 gennaio a Boi Taull, nei Pirenei, dove ha chiuso seconda. Anche Alba De Silvestro ha ottenuto un buon risultato, con un quarto posto nella stessa gara.

Conclusione

Giovedì 19 febbraio rappresenta una giornata storica per lo sci alpinismo, che debutta alle Olimpiadi con la sprint femminile. Giulia Murada è tra le favorite per salire sul podio e regalare all’Italia una medaglia nella nuova disciplina.