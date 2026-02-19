Venerdì 20 febbraio si prospetta una giornata di grande intensità per il curling alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Sul ghiaccio ampezzano si disputeranno le semifinali del torneo femminile e la finale per la medaglia di bronzo del torneo maschile.

Le semifinali femminili prenderanno il via alle 14:05, mentre la finalina maschile, ovvero la finale per il terzo posto, è in programma per le 19:05, con conclusione in serata.

Modalità di visione in Italia

Le competizioni saranno trasmesse in diretta televisiva su Rai 2, in alternanza con altri sport.

Per quanto riguarda lo streaming, sarà possibile seguire le partite su Rai Play, con particolare attenzione alle sfide che vedranno protagonista l'Italia. La copertura integrale delle gare sarà invece disponibile su Discovery Plus e HBO Max. Parallelamente, OA Sport garantirà la diretta testuale degli eventi.

Importanza della giornata

Questa giornata assume un'importanza cruciale per le squadre italiane impegnate nel curling. Le semifinali femminili potrebbero aprire la strada alla finale per l'oro, mentre la finalina maschile decreterà la conquista della medaglia di bronzo. Il palinsesto televisivo e streaming offre molteplici opzioni per seguire l'azione in tempo reale.

Contesto internazionale

Il torneo di curling alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 si svolge presso lo Stadio Olimpico del Ghiaccio di Cortina d’Ampezzo, con le competizioni in programma dal 4 al 22 febbraio. Le trasmissioni negli Stati Uniti avvengono su NBC, CNBC e USA Network, con streaming su Peacock e NBCOlympics.com. In altri paesi europei, la copertura è affidata a broadcaster come BBC, Discovery+ e RAI, a seconda del territorio.

Il torneo femminile e maschile si svolgono in parallelo, con il doppio misto che si è già concluso nella prima settimana di gare. Le semifinali femminili e la finalina maschile di domani rappresentano gli ultimi atti prima delle finali per l'assegnazione delle medaglie olimpiche.