A Tesero, in vista delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, si è svolta la sprint maschile di sci di fondo in tecnica classica. La competizione ha visto il trionfo del norvegese Johannes Hoesflot Klaebo, che si è imposto con autorevolezza nella finale. Gli atleti italiani, pur avendo raggiunto le semifinali, non sono riusciti a qualificarsi per l'atto conclusivo.

La finale: dominio Klaebo, Ogden e Vike sul podio

Johannes Hoesflot Klaebo si è aggiudicato la medaglia d'oro fermando il cronometro a 3’39”74, distanziando nettamente i suoi avversari.

L'argento è stato conquistato dallo statunitense Ben Ogden, giunto a 0”87 dal vincitore, mentre il bronzo è andato al norvegese Oskar Opstad Vike, con un distacco di 6”81. Al quarto posto si è classificato il finlandese Lauri Vuorinen (11”65), seguito dal ceco Jiri Tuz (quinto a 18”54) e dal norvegese Erik Valnes (sesto a 34”84).

Gli azzurri: la semifinale si rivela fatale

Per la squadra italiana, Federico Pellegrino ha concluso al settimo posto, Simone Mocellini all'undicesimo e Simone Daprà al dodicesimo. Tutti e tre sono stati eliminati in semifinale. Elia Barp, invece, si è piazzato al venticinquesimo posto, non superando la fase di qualificazione.

Contesto e precedenti della competizione

La gara si è tenuta a Tesero, in Val di Fiemme, presso il Centro del fondo e del biathlon Fabio Canal, sede designata per le competizioni di sci di fondo durante i Giochi olimpici invernali del 2026.

La sprint maschile in tecnica classica era in programma martedì 10 febbraio, secondo il calendario ufficiale delle Olimpiadi. Johannes Hoesflot Klaebo, già noto per i suoi successi nelle gare veloci, ha confermato il suo eccellente stato di forma, arricchendo ulteriormente il suo palmarès olimpico.

Programma e trasmissioni

La sprint in tecnica classica maschile ha seguito il programma stabilito: le qualificazioni si sono svolte al mattino, seguite dai quarti di finale, dalle semifinali e infine dalla finale nel corso della giornata. La competizione è stata trasmessa in diretta televisiva su Rai2 e RaiSport, con la possibilità di seguire lo streaming su RaiPlay, Discovery+, HBO Max, Eurosport 1 e DAZN.