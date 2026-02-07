Domani, domenica 8 febbraio, a Tesero in Val di Fiemme si disputerà lo skiathlon maschile di sci di fondo, una gara di 20 km (10 km in tecnica classica e 10 km in tecnica libera). La partenza è fissata alle ore 12.30 e vedrà in gara il quartetto azzurro composto da Federico Pellegrino, Elia Barp, Davide Graz e Martino Carollo.

Orario e modalità di trasmissione

La gara sarà trasmessa in diretta televisiva su Rai 2 dalle 12.30 alle 13.00 e nuovamente dalle 13.30 fino al termine. RaiSport HD offrirà una copertura dalle 13.00 alle 13.30. In streaming, sarà possibile seguire la competizione su RaiPlay, Discovery Plus e HBO Max.

OA Sport garantirà inoltre una diretta live testuale per chi preferisse un aggiornamento minuto per minuto.

Contesto e protagonisti

Il vincitore succederà nell’albo d’oro al russo Alexander Bolshunov, oro a Pechino 2022 davanti al connazionale Denis Spitsov e al finlandese Iivo Niskanen. In Coppa del Mondo, la specialità è stata disputata una sola volta in stagione: lo scorso 6 dicembre a Trondheim, dove Johannes Klæbo ha preceduto Harald Amundsen ed Emil Iversen. L’Italia punta su Pellegrino, Barp, Graz e Carollo per un risultato di rilievo.

Calendario completo dello sci di fondo

Lo skiathlon maschile di domenica 8 febbraio alle ore 12.30 si inserisce in un calendario ricco di eventi di sci di fondo ai Giochi di Milano-Cortina 2026.

La disciplina si svolge al Tesero Cross-Country Skiing Stadium e comprende dodici gare da medaglia (sei per genere), tra cui sprint, distanze, staffette e la 50 km maschile a tecnica classica. L’Italia, con Federico Pellegrino, punta a lasciare il segno in questa edizione casalinga.