Il norvegese Birk Ruud ha trionfato nella finale dello slopestyle maschile ai Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. La medaglia d’oro è arrivata dopo una performance solida e continua, che lo conferma tra i protagonisti assoluti dello sci freestyle, con una prestazione impeccabile fin dalla prima run.

Prestazione impeccabile fin dalla prima run

Ruud ha aperto la finale con una manche di alto livello, caratterizzata da rail puliti e salti tecnici, che gli hanno fruttato un punteggio di 86,28. Questo risultato ha subito imposto il suo dominio, costringendo gli avversari a inseguire.

Podio completato da Hall e Harrington

Al secondo posto si è piazzato lo statunitense Alex Hall, che ha risposto con una run da 85,75. Il bronzo è andato al neozelandese Luca Harrington, autore di una rimonta nella terza manche con 85,15. Tra gli altri protagonisti, Andri Ragettli si è fermato a 78,65, Mac Forehand è giunto undicesimo con 55,93 e Jesper Tjader quinto con 77,21.

Un oro che conferma il percorso di Ruud

Si tratta del secondo oro olimpico per Ruud, dopo quello conquistato nel Big Air a Pechino 2022. La vittoria nello slopestyle conferma la sua crescita e la sua capacità di gestire la pressione nelle grandi occasioni.

Il contesto internazionale

Ruud era considerato il favorito alla vigilia della finale, sostenuto anche dalla presenza della famiglia e della fidanzata Tonje Frigstad sugli spalti. Il supporto emotivo è stato per lui una fonte di serenità in un momento di grande tensione.