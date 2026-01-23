Federico Pellegrino ed Elia Barp sono i protagonisti attesi nella tappa di Coppa del Mondo di sci di fondo a Goms, in Svizzera. La competizione, con le qualificazioni e le finali della team sprint a tecnica libera in programma oggi, si configura come un'importante prova generale in vista delle Olimpiadi di Milano‑Cortina 2026.

Gara a Goms: programma e orari

La località svizzera di Goms ospita oggi la team sprint. Le qualificazioni sono previste alle ore 12:30, mentre le finali prenderanno il via alle ore 14:30. Questo evento segna l'ultima tappa del circuito di Coppa del Mondo prima della pausa olimpica e precede le successive competizioni in Val di Fiemme.

Le ambizioni della squadra italiana

La coppia maschile italiana è composta da Federico Pellegrino, già protagonista con due podi individuali in questa stagione, e Elia Barp, che ha recentemente ottenuto un notevole quarto posto nella 10 km a tecnica classica a Oberhof. Il tecnico Markus Cramer ha confermato le stesse formazioni già schierate a Davos: Pellegrino gareggerà in coppia con Barp, mentre Graz farà squadra con Carollo. Tra le donne, le coppie saranno Ganz‑Monsorno e De Martin‑Cassol. La scelta di Goms non è casuale, essendo una località particolarmente apprezzata da Pellegrino e dall'intera squadra azzurra, che punta decisamente al podio in questa competizione che anticipa la gara olimpica.

Il quadro tecnico e le convocazioni

Il direttore tecnico Markus Cramer ha convocato un nutrito gruppo di atleti italiani per questa tappa svizzera. Oltre a Pellegrino e Barp, la squadra maschile include Graz, Carollo, Daprà, Mocellini, Hellweger, De Fabiani e Gabrielli. Per la squadra femminile, sono state convocate Ganz, De Martin Pinter, Cassol, Monsorno, Laurent, Comarella e Di Centa. Il programma di gare proseguirà domani con le sprint a tecnica classica e si concluderà domenica con la mass start 20 km in classico, completando così un intenso trittico di appuntamenti che fungono da preludio ai Giochi Olimpici.

La partecipazione internazionale

La squadra tedesca ha deciso di partecipare all'evento di Goms con un contingente ridotto, definito come appositamente selezionato per un importante riscaldamento in vista dei Giochi Olimpici.

L'obiettivo è quello di valutare le prestazioni tecniche nelle discipline sprint e team sprint, che replicano fedelmente le gare olimpiche, permettendo così un'analisi mirata delle potenzialità in vista dell'appuntamento a cinque cerchi.