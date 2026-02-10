L’Italia si conferma tra le protagoniste delle Olimpiadi Invernali di Milano‑Cortina 2026, con un bottino di nove medaglie che testimonia la competitività della squadra azzurra in questa edizione dei Giochi.

Il quadro generale dei Giochi

Le Olimpiadi Invernali di Milano‑Cortina 2026 si sono aperte mercoledì 4 febbraio, con la cerimonia d’apertura tenutasi venerdì 6 e le prime medaglie assegnate sabato 7. La manifestazione si concluderà domenica 22 febbraio. In totale saranno assegnati centosedici titoli, suddivisi in cinquantaquattro gare maschili, cinquanta femminili e dodici miste.

I partecipanti sono duemilanovecento atleti, di cui millecinquecentotrentotto uomini e milletrecentosessantadue donne. In questa edizione debutta lo sci alpinismo.

Il medagliere italiano aggiornato

L’Italia ha conquistato finora 1 medaglia d’oro, 2 d’argento e 6 di bronzo, per un totale di 9 medaglie. Questo risultato conferma la presenza costante degli Azzurri tra i migliori nelle diverse discipline invernali, superando le aspettative iniziali.

Contesto storico e partecipazione azzurra

Alle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022, l’Italia aveva chiuso al tredicesimo posto con due ori, sette argenti e otto bronzi, per un totale di diciassette podi. Per Milano‑Cortina, la spedizione italiana è la più numerosa di sempre, con centonovantasei convocati (centonove uomini e ottantasette donne), superando il record stabilito a Torino 2006.

La profondità della squadra nazionale

Il medagliere aggiornato riflette la crescita degli Azzurri, con una partecipazione record e una varietà di discipline in cui l’Italia è salita sul podio. La profondità e la competitività della squadra nazionale sono elementi chiave di questa edizione dei Giochi, posizionando l'Italia tra le nazioni di riferimento nello scenario sportivo invernale.