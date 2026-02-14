Luciano Darderi ha conquistato l’accesso alla semifinale dell’ATP 250 di Buenos Aires, imponendosi nei quarti di finale con un netto 7-5 6-1 sullo spagnolo Pedro Martínez. Il successo arriva nel giorno del suo ventiquattresimo compleanno e proietta l’azzurro verso un confronto con l’argentino Sebastián Báez.

Una vittoria solida e significativa

Darderi ha dominato il match contro Martínez, chiudendo con un doppio 7-5 6-1 e dimostrando una superiorità netta sul campo in terra rossa del Buenos Aires Lawn Tennis Club. Il risultato gli vale l’accesso alla semifinale, dove affronterà Sebastián Báez.

Il valore del momento

Il successo assume un valore simbolico: Darderi festeggia il suo compleanno con una semifinale e si avvicina alla Top 20, obiettivo raggiungibile in caso di vittoria nel torneo. L’italo-argentino ha già disputato sette semifinali ATP, tutte sulla terra battuta, superficie su cui ha costruito gran parte dei suoi risultati migliori.

Prospettive e traguardi

La vittoria contro Martínez con un netto 7-5 6-1 apre a Darderi la strada verso la semifinale dell’Argentina Open, torneo ATP 250 in corso a Buenos Aires. Il successo coincide con il suo ventiquattresimo compleanno, rendendo il momento ancora più speciale.

Il successo lo avvicina alla Top 20 del ranking ATP, traguardo che potrebbe diventare matematico in caso di titolo. Si tratta inoltre della sua settima semifinale ATP, tutte ottenute sulla terra battuta, superficie prediletta dal giovane tennista italiano.