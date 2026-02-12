La gara olimpica di skeleton singolo maschile è iniziata questa mattina a Cortina d’Ampezzo. L’Italia ripone le proprie speranze in Amedeo Bagnis, protagonista di prove incoraggianti che lo hanno visto confrontarsi con il favorito, il britannico Matt Weston.

Le prove di Amedeo Bagnis

Durante le sessioni di prova, Amedeo Bagnis ha dimostrato una notevole determinazione, tenendo testa a Matt Weston, figura dominante nella Coppa del Mondo di specialità. Anche Mattia Gaspari ha mostrato segnali positivi, pur affrontando la competizione con una pressione minore rispetto al compagno di squadra.

Programma delle competizioni

La prima manche della competizione ha preso il via alle ore 9.30, con la seconda manche programmata per le 11.05. L’assegnazione delle medaglie avverrà al termine delle quattro manche finali, previste per giovedì 12 e venerdì 13 febbraio.

Contesto e prospettive di gara

Nei giorni precedenti, durante le prove ufficiali, Amedeo Bagnis aveva già impressionato chiudendo la prima sessione con il tempo migliore di 56”15, precedendo Matt Weston (56”24) e il tedesco Felix Keisinger (56”36). Mattia Gaspari si era posizionato dodicesimo con 56”83. Successivamente, Weston ha confermato la sua superiorità dominando la terza e la quarta prova. Bagnis, dal canto suo, ha mantenuto posizioni di rilievo, confermando un’ottima condizione fisica e la capacità di competere per un posto sul podio.