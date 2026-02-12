Venerdì 13 febbraio, l'Italia sarà al centro dell'attenzione con la partecipazione a sette finali delle Olimpiadi Invernali di Milano‑Cortina 2026. Gli atleti azzurri saranno impegnati in discipline quali sci di fondo, biathlon, pattinaggio artistico, skeleton, snowboard e speed skating. Il programma completo, comprensivo di orari precisi e indicazioni per la visione televisiva e in streaming, è stato diffuso da OA Sport.

Finali e atleti italiani in gara

Le competizioni vedranno la presenza di atleti italiani nelle seguenti finali: la 10 km in tecnica libera maschile di sci di fondo, lo snowboardcross femminile, i 10.000 metri maschili di speed skating, la 10 km sprint maschile di biathlon, il programma libero individuale maschile di pattinaggio artistico, e le gare femminili e maschili di skeleton.

Nello specifico, per lo speed skating sono attesi Davide Ghiotto e Riccardo Lorello; nel biathlon gareggeranno Tommaso Giacomel, Lukas Hofer, Nicola Romanin ed Elia Zeni; nello snowboardcross femminile scenderanno in pista Michela Moioli, Lisa Francesia Boirai e Sofia Groblechner.

Copertura televisiva e streaming

La copertura televisiva sarà assicurata da Rai 2 HD con trasmissioni dalle 9.00 alle 13.00, dalle 13.30 alle 20.30 e dalle 21.00 alle 23.40, e da Rai Sport HD con programmazione dalle 10.30 alle 14.10, dalle 16.40 alle 19.30 e dalle 20.10 alle 23.40. Le gare saranno inoltre disponibili in streaming su Rai Play, Discovery Plus, HBO Max, Eurosport 1 (dalle 9.00 alle 23.50), Eurosport 2 (dalle 12.15 alle 15.25 e dalle 18.00 alle 23.40) e DAZN.

OA Sport offrirà una diretta live testuale degli eventi.

Programma dettagliato delle gare

Il calendario completo delle gare con atleti italiani in programma include:

09.00 – Bob a 2 maschile, prova cronometrata 3-4

09.00 – Combinata nordica, trampolino grande, prova 1

09.05 – Curling maschile, fase a gironi: Italia‑Gran Bretagna

10.00 – Snowboardcross femminile, seeding manche 1

10.55 – Snowboardcross femminile, seeding manche 2

11.45 – Bob monobob femminile, prova cronometrata 3-4

11.45 – Sci di fondo 10 km tecnica libera individuale maschile

12.10 – Hockey ghiaccio maschile: Finlandia‑Svezia e Italia‑Slovacchia

13.30 – Snowboardcross femminile, ottavi di finale

14.00 – Biathlon 10 km sprint maschile

14.03 – Snowboardcross femminile, quarti di finale

14.05 – Curling femminile, fase a gironi

14.24 – Snowboardcross femminile, semifinali

14.41 – Snowboardcross femminile, small final

14.46 – Snowboardcross femminile, big final

16.00 – Speed skating 10.000 m maschili

16.00 – Skeleton femminile, prima manche

16.40 – Hockey ghiaccio maschile e femminile

17.48 – Skeleton femminile, seconda manche

18.30 – Salto con gli sci trampolino grande maschile, prova 2

19.00 – Pattinaggio di figura, free program individuale maschile

19.05 – Curling maschile, fase a gironi

19.30 – Skeleton maschile, terza manche

19.30 – Snowboard halfpipe maschile, finale (prima manche)

19.59 – Snowboard halfpipe maschile, finale (seconda manche)

20.28 – Snowboard halfpipe maschile, finale (terza manche)

21.05 – Skeleton maschile, quarta manche

21.10 – Hockey ghiaccio maschile: Canada‑Svizzera

Conferma del programma

Il programma dettagliato è stato confermato da diverse fonti, che indicano orari analoghi per le gare principali come lo snowboardcross femminile, il biathlon sprint maschile, lo speed skating 10.000 m e il pattinaggio artistico libero maschile.

In particolare, si segnala lo snowboardcross femminile con qualificazioni mattutine e finale nel primo pomeriggio, la 10 km di sci di fondo maschile intorno a mezzogiorno, il biathlon sprint maschile nel primo pomeriggio, lo speed skating 10.000 m alle 16.00 e il pattinaggio artistico libero maschile in serata. Le tempistiche risultano quindi coerenti con il calendario ufficiale delle Olimpiadi.