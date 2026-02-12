La seconda giornata dei test di Formula 1 a Sakhir, in Bahrain, è entrata nel vivo con le squadre impegnate nella sessione mattutina. I team proseguono il loro programma di lavoro in vista della nuova stagione, alternando stint veloci a simulazioni di gara e prove di affidabilità per le monoposto.

Orari e programma dei test a Sakhir

I test ufficiali di Formula 1 sul circuito di Sakhir sono iniziati alle ore 08.00 italiane (10.00 locali) e si concluderanno alle ore 17.00, con una pausa pranzo prevista tra le ore 12.00 e le 13.00. Le scuderie stanno raccogliendo dati preziosi sulle nuove monoposto, con i piloti che si alternano al volante per massimizzare il tempo in pista e affinare le prestazioni.

Obiettivi della sessione mattutina

La sessione mattutina vede i team concentrati su diverse simulazioni, con l'obiettivo primario di testare le nuove vetture e raccogliere dati fondamentali per il loro sviluppo. I piloti si alternano alla guida per ottimizzare il lavoro e prepararsi al meglio per la stagione che sta per iniziare, cercando di identificare aree di miglioramento.

Proseguimento delle prove pomeridiane

I test proseguiranno nel pomeriggio con ulteriori sessioni fino alle ore 17.00. I team continueranno a lavorare sui rispettivi programmi, con l’obiettivo di raccogliere il maggior numero possibile di dati utili in vista dell’inizio del campionato, valutando l'affidabilità e le performance delle auto.

Risultati della prima giornata di test

Nella prima giornata di test a Sakhir, secondo quanto riportato da Sky Sport, Lando Norris ha ottenuto il miglior tempo con 1’34"669, precedendo Max Verstappen e Charles Leclerc. I test proseguiranno anche nella giornata di venerdì, mentre la seconda e ultima finestra di prove è in programma dal 18 al 20 febbraio, in preparazione al Gran Premio d’Australia del 6‑8 marzo.