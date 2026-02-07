Questa mattina a Cortina d’Ampezzo, sulla pista olimpica “Eugenio Monti”, si sono disputate le prime due manche del singolo maschile di slittino, valide per i Giochi Invernali di Milano‑Cortina 2026. L’Italia ha mostrato segnali incoraggianti grazie a Dominik Fischnaller e Leon Felderer, protagonisti di prestazioni di rilievo.

Le performance azzurre nelle prime due discese

Dominik Fischnaller ha chiuso la prima manche al terzo posto, mentre nella seconda ha fatto segnare il miglior tempo assoluto, confermando la sua affinità con il tracciato olimpico.

Leon Felderer si è distinto con un piazzamento tra i migliori, confermando la solidità delle prestazioni italiane.

Dettagli delle prove cronometrate

Nella prima prova cronometrata, Fischnaller ha ottenuto il terzo tempo assoluto, preceduto dagli austriaci Jonas Mueller e Wolfgang Kindl. Nella seconda, invece, è stato il più veloce con un tempo di 53.491, davanti a Kindl e a Felderer, che si è piazzato terzo a 0,099 secondi dal vertice.

Prospettive per le prossime manche

Le prime due discese hanno confermato il potenziale degli azzurri in vista delle gare decisive. Fischnaller, già bronzo a Pechino, e Felderer si candidano come possibili protagonisti nella lotta per le medaglie. La competizione proseguirà domani con la terza e la quarta manche, che definiranno la classifica finale.

Le sensazioni dalle prove di allenamento

Nelle prove di allenamento al Cortina Sliding Centre, Fischnaller aveva già mostrato ottime sensazioni. Nella prima sessione aveva ottenuto il terzo tempo (53.443), mentre nella seconda era risultato il più veloce (53.491), davanti a Kindl e a Felderer, che aveva chiuso quarto nella prima discesa.