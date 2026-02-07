Maria Gasslitter, unica azzurra in gara, ha conquistato il pass per la finale dello slopestyle femminile alle Olimpiadi invernali di Milano Cortina. La qualificazione è arrivata al termine di due manche di gara, che hanno visto le prime dodici atlete accedere alla finale in programma lunedì 9 febbraio alle ore 12.30.

Una prova intensa e determinata

La giovane sciatrice italiana ha affrontato le due manche con concentrazione e determinazione. Nonostante la gara fosse particolarmente combattuta, Gasslitter ha evitato errori significativi e ha mantenuto una performance costante, sufficiente per entrare tra le prime dodici.

La qualificazione è stata definita “sudata, ma bellissima”, a conferma dell’impegno profuso.

Contesto e programma

Le qualificazioni si sono svolte in due manche, la prima alle ore 10.30 e la seconda alle 11.35, con i punteggi sommati per determinare la classifica finale. Maria Gasslitter, classe 2006, ha affrontato la sua prima Olimpiade con grande carattere, riuscendo a centrare la finale nonostante l’assenza di Flora Tabanelli, reduce da un infortunio e impegnata solo nel Big Air.

La gara al Livigno Snow Park

Le qualificazioni si sono svolte al Livigno Snow Park, con ventisei atlete in gara. Gasslitter si è piazzata dodicesima, ottenendo il miglior punteggio nella prima manche (54,66 punti), sufficiente per accedere alla finale. Tra le favorite, la svizzera Mathilde Gremaud e la cinese Eileen Gu hanno dominato le qualificazioni con punteggi nettamente superiori.