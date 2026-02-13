Nel corso della quarta prova del monobob femminile, valida per i Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026, Laura Nolte ha ottenuto il miglior tempo, confermando il suo ruolo di favorita. La tedesca ha fermato il cronometro sul tempo di 59.91 sul tracciato ampezzano intitolato a Eugenio Monti, precedendo la francese Margot Boch di 28 centesimi, a pari merito con la statunitense Elana Meyers Taylor.

Alle sue spalle, in quarta posizione, si è piazzata la tedesca Lisa Buckwitz a 31 centesimi, seguita dall’australiana Bree Walker a 32 centesimi e dalla svizzera Melanie Hasler a 38 centesimi.

In settima posizione si è classificata la connazionale Debora Annen a 41 centesimi, ottava la canadese Melissa Lotholz a 45 centesimi, nona la statunitense Kaillie Humphries a 49 centesimi e decima l’austriaca Katrin Beierl a 57 centesimi, subito davanti alla statunitense Kaysha Love a 62 centesimi.

Le azzurre restano indietro

Per quanto riguarda le atlete italiane, il trend non è incoraggiante: Simona De Silvestro ha chiuso in ventunesima posizione, staccata di 1.15, mentre Giada Andreutti è venticinquesima e ultima, con un distacco di 2.32.

Prossime fasi della gara

Il programma prevede che domani, sabato 14 febbraio, si svolgano la quinta e la sesta manche di allenamento. A partire da domenica 15 febbraio inizierà la gara che assegnerà le medaglie: la prima manche prenderà il via alle ore 10.00, seguita dalla seconda alle 11.50.

Lunedì 16 febbraio si disputeranno la terza manche alle 19.00 e la quarta e decisiva alle 21.05.

Duello internazionale nel monobob

Il duello tra Germania e Stati Uniti si conferma centrale nel monobob femminile. Nella seconda prova, infatti, Elena Meyers Taylor aveva ottenuto il miglior tempo con 59.82, precedendo Laura Nolte di 14 centesimi. In quell’occasione, Simona De Silvestro era stata la prima delle italiane, classificandosi nona a 92 centesimi dalla vetta. Questo scenario conferma la supremazia delle due nazioni e la difficoltà delle azzurre nel inserirsi tra le protagoniste.