Ad Anterselva, domenica 8 febbraio, prenderà il via il programma del biathlon alle Olimpiadi Invernali di Milano‑Cortina 2026. La prima gara in calendario sarà la staffetta mista, con inizio alle ore 14.05. L’Italia schiererà un quartetto composto da Tommaso Giacomel, Lukas Hofer, Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi.

Ordine di partenza e composizione del quartetto azzurro

La formazione italiana presenterà un ordine di partenza atipico rispetto alle consuete tappe di Coppa del Mondo. Ad aprire la staffetta sarà Tommaso Giacomel, seguito da Lukas Hofer.

Le ultime frazioni saranno affidate a Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi, in quest'ordine. Il via ufficiale della competizione è fissato per le ore 14.05 ad Anterselva.

Copertura televisiva e streaming

La diretta televisiva dell'evento sarà trasmessa su Rai2 a partire dalle ore 14.50. Per quanto riguarda lo streaming, la gara sarà accessibile su diverse piattaforme: Eurosport1, DAZN, Discovery Plus e HBO Max. Anche Rai Play offrirà la diretta a partire dalle 14.50. OA Sport garantirà una copertura completa con una diretta live testuale dell'intera competizione.

Le principali avversarie nella staffetta mista

Tra le squadre più temibili per la vittoria figurano la Francia e la Svezia. La compagine transalpina vanta atleti di altissimo livello come Éric Perrot, Quentin Fillon Maillet, Lou Jeanmonnot e Julia Simon.

La Svezia risponde con le sorelle Hanna ed Elvira Öberg, affiancate da Sebastian Samuelsson e Martin Ponsiluoma. Non va sottovalutata nemmeno la Norvegia, considerata una possibile mina vagante in grado di inserirsi nella lotta per le medaglie.