È stato ufficializzato il quartetto azzurro che rappresenterà l’Italia nella staffetta mista di biathlon alle Olimpiadi invernali di Milano‑Cortina, in programma ad Anterselva. Domenica 8 febbraio, alle ore 14.05, la squadra composta da Lukas Hofer, Tommaso Giacomel, Lisa Vittozzi e Dorothea Wierer scenderà in pista con l’obiettivo di lasciare il segno fin dal primo appuntamento olimpico.

Composizione e contesto della scelta

La formazione è stata selezionata dal direttore tecnico Klaus Hoellrigl in accordo con lo staff, puntando su un mix di esperienza e talento.

La scelta è stata rafforzata dal recente successo nella staffetta mista a Nove Mesto, dove gli azzurri hanno ritrovato la vittoria dopo oltre sei anni, imponendosi con autorevolezza e compattezza di squadra.

Formato e precedenti olimpici

In questa gara, a differenza della Coppa del Mondo, saranno gli uomini ad aprire le frazioni, seguiti dalle donne. L’Italia ha già conquistato due bronzi in questo format: a Sochi 2014 con Wierer, Karin Oberhofer, Dominik Windisch e Hofer, e a PyeongChang 2018 con Wierer, Vittozzi, Windisch e Hofer. Ora l’obiettivo è puntare al metallo più pregiato.

Fattori esterni e attese

Nonostante la recente vicenda legata alla positività di Rebecca Passler, che ha inevitabilmente attirato l’attenzione, l’ambizione resta chiara: affrontare la staffetta con determinazione e provare fin da subito a lasciare il segno.

Lo stato di forma e il contesto internazionale

La squadra arriva all’appuntamento olimpico forte di una stagione di alto livello, caratterizzata da continuità di risultati in Coppa del Mondo. In particolare, il successo a Nove Mesto ha rappresentato un segnale importante del valore del gruppo. Il biathlon ai Giochi si svolgerà ad Anterselva, presso l’Arena Alto Adige, tra l’8 e il 21 febbraio, con la staffetta mista come una delle gare previste nel programma.