Ad Ancona, presso il PalaCasali, si apre la seconda e ultima giornata dei Campionati Italiani Assoluti Indoor di atletica leggera. L'evento, trasmesso in diretta da OA Sport, vedrà in programma, nella giornata di domenica 1° marzo 2026, le batterie e le finali dei 60 metri femminili, con Zaynab Dosso al centro dell'attenzione. Parallelamente, si svolgerà l'atteso confronto nel salto triplo maschile tra Andrea Dallavalle e Andy Diaz.

Programma e attese

La competizione pomeridiana inizierà alle ore 15.55 con le batterie dei 60 metri femminili. La finale è fissata per le ore 17.30.

Zaynab Dosso, reduce dal nuovo primato italiano indoor di 6"99 stabilito a Toruń, si presenta come la principale protagonista attesa sulla pedana di Ancona. Sul fronte maschile, il salto triplo promette un duello di alto livello tra Andrea Dallavalle, medaglia d'argento ai Mondiali all'aperto, e Andy Diaz, detentore del titolo mondiale indoor.

Contesto della manifestazione

I Campionati Italiani Assoluti Indoor si svolgono al PalaCasali di Ancona nel fine settimana compreso tra il 27 febbraio e il 1° marzo 2026. La manifestazione rappresenta un test fondamentale in vista dei Mondiali Indoor, che si terranno a Toruń dal 20 al 22 marzo. Tra gli altri atleti di spicco annunciati figurano Filippo Randazzo, Samuele Ceccarelli, Stephen Awuah Baffour e Lorenzo Simonelli nei 60 metri maschili.

Nel salto in alto, saranno presenti Christian Falocchi e Marco Fassinotti, mentre nei 3000 metri è atteso Federico Riva.

Importanza in vista dei Mondiali

La competizione in corso ad Ancona costituisce un banco di prova cruciale per gli atleti italiani in preparazione ai Mondiali Indoor di Toruń, in programma tra tre settimane. L'interesse si concentra in particolare sui protagonisti del triplo maschile, Dallavalle e Diaz, entrambi con ambizioni concrete a livello internazionale, e sulla velocista Dosso, determinata a confermare il suo eccellente stato di forma dopo il recente record italiano.