Matteo Berrettini è atteso oggi a Miami per il suo match di secondo turno dell’ATP Miami 2026 contro Aleksander Bublik. L'incontro, tuttavia, subisce un ritardo a causa della pioggia che ha colpito il torneo. Il programma sul campo Buch Buchholz prevede l'azzurro come terzo match, dopo il confronto tra Tommy Paul e Adrien Mannarino, e la conclusione del primo incontro tra Rei Sakamoto e Aleksandar Kovacevic.

La giornata è iniziata con la vittoria di Sakamoto su Kovacevic per 2‑1 (6‑4, 3‑6, 7‑6). Le precipitazioni hanno causato inevitabili slittamenti, posticipando l'inizio del match tra Berrettini e Bublik non prima delle 16.00 (ora italiana).

L'effettiva ripresa dipenderà dall'evoluzione delle condizioni meteorologiche.

Il percorso dei tennisti

Berrettini ha raggiunto il secondo turno superando all’esordio Alexandre Muller con un netto 2‑0 (6‑4, 6‑2), mettendo a segno nove ace e mostrando una prima di servizio efficace al 73%. Bublik, decima testa di serie del torneo, ha invece usufruito di un bye al primo turno, accedendo direttamente a questa fase.

Gli scontri diretti tra i due tennisti sono due, entrambi disputati in Turchia. Il primo risale al 16 luglio 2017 al Challenger di Istanbul, con la vittoria di Berrettini per 2‑0. Il secondo, l’11 gennaio 2021 all’ATP di Antalya, ha visto prevalere Bublik, sempre per 2‑0.

Contesto del torneo e attesa

Il torneo di Miami, secondo Masters 1000 dell’anno dopo Indian Wells (vinto da Jannik Sinner), vede Berrettini impegnato nel tentativo di proseguire il suo cammino verso il sunshine double. L'incontro con Bublik rappresenta un banco di prova importante per l'azzurro.

Nonostante la pioggia abbia condizionato l’avvio della giornata, gli organizzatori attendono il miglioramento delle condizioni per dare il via al programma. Il pubblico è in attesa di seguire, punto dopo punto, il confronto tra Berrettini e Bublik.

Il Miami Open 2026

Il Miami Open 2026 si svolge dal 17 al 29 marzo sul cemento del Hard Rock Stadium di Miami Gardens, in Florida. Classificato come torneo ATP Masters 1000 e WTA 1000, prevede che tutti i giocatori testa di serie, incluso Bublik, ricevano un bye al primo turno, come da regolamento.