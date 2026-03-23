Fortune alterne per il tennis italiano al prestigioso torneo ATP Masters 1000 di Miami. Mentre Matteo Berrettini ha visto interrompersi il suo percorso nel tabellone di singolare ai sedicesimi di finale, la coppia di doppio maschile formata da Simone Bolelli e Andrea Vavassori ha saputo imporsi con determinazione, conquistando l'accesso agli ottavi. Anche nel doppio femminile, l'attenzione è rivolta a Sara Errani e Jasmine Paolini, pronte a scendere in campo per il loro debutto nel torneo.

Berrettini si ferma ai sedicesimi di finale

Il cammino di Matteo Berrettini nel singolare del torneo ATP Masters 1000 di Miami si è concluso prematuramente.

L'azzurro è stato sconfitto dal monegasco Valentin Vacherot con il punteggio di 7‑6(7/5) 6‑4. Un match combattuto, specialmente nel primo set, che ha visto Berrettini cedere al tie-break per 7-5. Nel secondo parziale, Vacherot ha mantenuto un ritmo elevato, chiudendo la partita con un 6-4 che ha sancito l'eliminazione del tennista italiano dal tabellone principale.

Bolelli e Vavassori trionfano nel doppio maschile

Nel tabellone di doppio maschile, la coppia italiana composta da Simone Bolelli e Andrea Vavassori ha regalato un'emozione forte, superando un incontro intenso e drammatico. Gli azzurri hanno affrontato la formazione franco-monegasca di Romain Arneodo e lo statunitense Rajeev Ram, imponendosi con il punteggio finale di 5‑7 7‑6(7/2) 13‑11.

Dopo aver perso il primo set per 5-7, Bolelli e Vavassori hanno dimostrato grande carattere, vincendo il secondo parziale al tie-break per 7-2. La vittoria è stata poi sigillata in un avvincente super tie-break, conclusosi con un 13-11 a loro favore. Questo successo li proietta agli ottavi di finale, dove si preparano ad affrontare l'argentino Tomás Martín Etcheverry e il cileno Alejandro Tabilo.

Errani e Paolini pronte al debutto nel doppio femminile

L'attenzione si sposta ora sul doppio femminile, dove è atteso l'esordio della coppia italiana formata da Sara Errani e Jasmine Paolini. Le due tenniste azzurre scenderanno in campo per la loro prima sfida contro la slovacca Tereza Mihalikova e la britannica Olivia Nicholls.

La loro partecipazione aggiunge un ulteriore elemento di interesse per i colori italiani nel torneo di Miami.

Le performance degli azzurri a Miami

Le recenti prestazioni dei tennisti italiani a Miami evidenziano un quadro di dinamismo e competitività. Se l'eliminazione di Matteo Berrettini nel singolare rappresenta una battuta d'arresto, il successo di Bolelli e Vavassori nel doppio maschile conferma il loro ottimo momento di forma e la loro solidità come coppia nel circuito. Analogamente, l'atteso debutto di Errani e Paolini nel doppio femminile promette di mostrare l'esperienza e la determinazione di una formazione che punta a farsi valere nel prestigioso torneo WTA 1000 di Miami. Il bilancio provvisorio per gli azzurri è quindi caratterizzato da risultati misti, ma con segnali incoraggianti che mantengono alta l'attenzione degli appassionati.