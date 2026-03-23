Si ferma la corsa di Matteo Berrettini al Miami Open. Il tennista romano è stato eliminato dal monegasco Valentin Vacherot, che si è imposto con il punteggio di 7‑6(5), 6‑4. L'incontro, durato un’ora e trentotto minuti, ha visto Vacherot sfruttare i momenti decisivi per interrompere il cammino di Berrettini nel prestigioso torneo ATP.

L'andamento del match: svolte e statistiche

Il match ha evidenziato un iniziale equilibrio, ma è stato deciso da momenti chiave. Nel primo set, Berrettini non ha concretizzato due opportunità di chiusura. Il doppio fallo sul 3‑3 del tie‑break ha infuso fiducia a Vacherot, che da quel punto non ha più concesso nulla.

Il monegasco si è mostrato implacabile sui break point, convertendone due su due con freddezza. Berrettini ha chiuso con 6 ace contro 4 e un’ottima percentuale dell’83% di punti con la prima di servizio, ma solo il 47% con la seconda. Nonostante la buona solidità con la prima, questi numeri non sono bastati a ribaltare l’inerzia del match, gestito con maggiore concretezza da Vacherot.

Berrettini: futuro sulla terra. Vacherot: ascesa nel ranking

Matteo Berrettini, numero 87 del mondo, lascia Miami con due vittorie, ma senza la continuità attesa. Il romano si focalizza ora sulla stagione di terra battuta, con il prossimo impegno a Montecarlo, il quinto torneo stagionale. Valentin Vacherot, classe 1998, prosegue la sua ascesa nel circuito ATP.

Il monegasco ha raggiunto il best ranking al numero 25 del mondo il 9 febbraio 2026, posizione mantenuta al 16 marzo 2026. La vittoria al Miami Open conferma la sua crescita esponenziale, proiettandolo tra i protagonisti emergenti.