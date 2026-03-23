Il Mondiale MXGP di Motocross si appresta al suo terzo appuntamento stagionale con il Gran Premio di Svizzera 2026. L'azione si sposta sul storico circuito di Frauenfeld, sede delle gare dal 1981, nei giorni 28 e 29 marzo. Il programma include prove, Qualifying Race e le competizioni delle classi MXGP e MX2.

L'attenzione è puntata sui protagonisti dopo le recenti performance. In Spagna, Lucas Coenen ha dominato con una doppietta (manche e Qualifying Race), mentre in Argentina era stato Jeffrey Herlings a imporsi. La sfida in terra elvetica sarà cruciale per capire chi tra i due proseguirà la propria corsa iridata con una vittoria.

Programma del GP Svizzera 2026

Le attività iniziano sabato 28 marzo con le prove libere MX2 (13.35) e MXGP (14.10), seguite dalle Qualifying Race (MX2 alle 16.25, MXGP alle 17.25). Domenica 29 marzo, le gare: prima manche MX2 (13.00) e MXGP (14.00); seconda gara MX2 (16.00) e MXGP (17.00).

Copertura mediatica e diritti TV

Non è prevista diretta televisiva tradizionale in Italia per il Gran Premio di Svizzera 2026. Gli abbonati potranno seguire l'evento in streaming su Discovery Plus e HBO Max. Sarà disponibile anche una diretta testuale delle gare della classe regina.

Dal 2026, la copertura del Campionato del Mondo FIM Motocross è rafforzata dal rinnovo della partnership tra Infront Moto Racing e Warner Bros.

Discovery Sports Europe. L'accordo pluriennale garantisce la trasmissione in diretta delle gare MXGP su Eurosport (Europa e Asia-Pacifico) e TNT Sports (Regno Unito e Irlanda). Lo streaming sarà disponibile su HBO Max (Europa) e discovery+ (Regno Unito), assicurando una copertura capillare e di alta qualità per tutti gli appuntamenti mondiali.