Nella tappa odierna del Giro di Catalogna 2026, svoltasi sul circuito impegnativo di Barcellona, Giulio Ciccone ha conquistato la classifica dei Gran Premi della Montagna (GPM). Il suo successo è stato determinato da uno sprint decisivo al penultimo passaggio, che ha consolidato il primato tra gli scalatori.

La frazione ha visto momenti di intensa competizione. A due chilometri dal traguardo, la squadra Red Bull ha tentato, senza successo, di posizionare Florian Lipowitz al secondo posto. Subito dopo, Ciccone ha dominato lo sprint del penultimo passaggio, blindando la sua leadership nei GPM.

La Tappa di Barcellona e il Trionfo nei GPM

Il percorso cittadino di Barcellona, con i suoi continui cambi di ritmo e le salite, ha messo a dura prova i corridori. La mossa della Red Bull per Lipowitz non ha avuto l'esito sperato, lasciando spazio all'azione di Giulio Ciccone. La sua superiorità nello sprint del penultimo passaggio è stata cruciale non solo per la vittoria parziale in quel frangente, ma soprattutto per la conquista definitiva della classifica dei GPM, un obiettivo di grande prestigio per ogni specialista delle ascese.

Il Trionfo di Ciccone e la Sua Attitudine da Scalatore

La vittoria nella classifica dei GPM conferma le spiccate qualità di scalatore di Giulio Ciccone. La sua attitudine alle fughe e alle sfide in salita è ben nota.

Un esempio di ciò è stato riportato in riferimento a una precedente fase del Tour de Catalogne 2026, dove Ciccone fu protagonista di un'azione solitaria in fuga con Davide Piganzoli, Marc Soler, Einer Rubio e Junior Lecerf. In quell'occasione, staccò i compagni al piede della lunga salita finale del Coll de Pal, mentre il gruppo principale inseguiva a circa un minuto. Sebbene non sia specificato se tale azione si sia verificata nella stessa tappa odierna o in una precedente, essa sottolinea la sua predisposizione alle azioni offensive e alle ascese più impegnative, caratteristiche che lo hanno portato al meritato trionfo nella classifica dei GPM.