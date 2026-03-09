Filippo Ganna è il grande favorito per la vittoria nella cronometro individuale che inaugura la Tirreno‑Adriatico 2026, in programma oggi, lunedì 9 marzo, a Lido di Camaiore. La prova di apertura, lunga 11,5 km e completamente pianeggiante, prevede un unico rilevamento cronometrico al km cinque prima del ritorno al traguardo. Ganna, partito alle 15.17, punta al suo quarto successo consecutivo nelle cronometro d’apertura della corsa, dopo quelli ottenuti nel 2022, 2023 e 2025.

Il percorso di Lido di Camaiore

La prova contro il tempo si svolge interamente a Lido di Camaiore, località che ospita partenza e arrivo da oltre un decennio.

Negli ultimi tredici anni, la cittadina toscana ha visto undici cronometro (individuali o a squadre) e due tappe in linea. Il tracciato, piatto e scorrevole, con un unico intertempo al km cinque, si rivela ideale per gli specialisti puri come Ganna.

I principali contendenti

Oltre a Filippo Ganna, la competizione vede la presenza di altri protagonisti di rilievo. Tra questi, Isaac Del Toro (UAE Team Emirates XRG), partito alle 13.50, che ha mostrato una buona condizione fisica pur con un 25° posto nella cronometro all’UAE Tour. Da tenere d’occhio anche Antonio Tiberi (Bahrain Victorious), classe 2001, partito alle 15.08, reduce da un secondo posto con vittoria di tappa all’UAE Tour e un terzo al Trofeo Laigueglia.

Non vanno sottovalutati Jonathan Milan (Lidl – Trek), partito alle 15.18, già quinto nella crono del 2025 e terzo nel 2024, Wout Van Aert (Team Visma | Lease a bike), partito alle 12.46, e Primož Roglič (Red Bull – BORA – hansgrohe), partito alle 15.14, entrambi dotati di notevoli qualità cronometriche.

Orari e copertura televisiva

La partenza del primo corridore è prevista per le 12.40, con l’arrivo dell’ultimo attorno alle 15.40. La diretta televisiva è assicurata da Rai 2 HD a partire dalle 15.00. Lo streaming è disponibile dalle 13.05 su Rai Play Sport 1, Eurosport 2 HD, Discovery Plus, HBO Max e DAZN. OA Sport offre inoltre la diretta testuale della tappa.

La Tirreno‑Adriatico 2026

La Tirreno‑Adriatico 2026, sessantunesima edizione della “Corsa dei Due Mari”, si svolge dal 9 al 15 marzo.

Il percorso complessivo si estende per circa 1.165,5 km, con partenza da Lido di Camaiore e arrivo a San Benedetto del Tronto. La cronometro inaugurale rappresenta un’occasione ideale per i cronoman puri e segna l’inizio di una settimana che si preannuncia ricca di sfide tecniche e tattiche.