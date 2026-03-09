Il golf si prepara a una svolta significativa in vista delle Olimpiadi di Los Angeles 2028. L’International Golf Federation (IGF) ha ufficializzato l’introduzione di un nuovo evento a squadre miste, una novità che promette di arricchire ulteriormente il programma olimpico della disciplina. Questa aggiunta segna un passo importante per il golf, la cui presenza ai Giochi è stata ripristinata a Rio 2016, suscitando da allora un crescente interesse e una maggiore partecipazione a livello internazionale.

Il nuovo evento a squadre miste

La competizione a squadre miste si svolgerà presso il prestigioso Riviera Country Club.

Ogni team sarà composto da un uomo e una donna, per un totale di sedici nazioni partecipanti. Il formato di gioco prevede una combinazione di foursomes (colpi alternati) e fourballs (palla migliore), con l’aggiunta di soli due giorni al calendario rispetto alle gare individuali. Questa formula innovativa è stata approvata dal Comitato Olimpico Internazionale con l’obiettivo di rafforzare la presenza del golf nel panorama olimpico, offrendo agli atleti l’opportunità di competere fianco a fianco con i propri connazionali in una modalità inedita e stimolante.

Conferma dei tornei individuali

Parallelamente all’introduzione dell’evento misto, restano confermati i tornei individuali, sia maschile che femminile.

Queste competizioni continueranno a rappresentare il fulcro dell’appuntamento olimpico per il golf. L’IGF ha espresso grande entusiasmo per la prospettiva che gli atleti possano partecipare sia alle gare individuali sia a quella a squadre miste, un’opportunità che contribuirà a elevare ulteriormente il profilo del golf nel contesto dei Giochi Olimpici. Nei prossimi mesi, l’IGF fornirà ulteriori dettagli relativi ai criteri di qualificazione e alle modalità di selezione degli atleti, in stretta collaborazione con il Comitato Olimpico Internazionale e le federazioni nazionali.