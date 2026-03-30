Fabio Di Giannantonio ha concluso il Gran Premio degli Stati Uniti con un notevole quinto posto, confermandosi il pilota Ducati meglio piazzato in gara. Al termine della corsa, il centauro romano ha dichiarato: “Siamo nuovamente la prima Ducati ma siamo contenti, continuiamo a lavorare”.

La gara al Circuit of the Americas

Il terzo appuntamento del Mondiale MotoGP 2026 ha visto Di Giannantonio impegnato sul Circuit of the Americas. Nonostante una partenza non perfetta, è riuscito a tagliare il traguardo in quinta posizione, a +6,972 secondi dal vincitore.

La sua abilità nel gestire la gara, pur affrontando il ritmo sostenuto di Aprilia e KTM, gli ha permesso di mantenere il primato tra i piloti Ducati.

Analisi della prestazione e sfide tecniche

Analizzando la sua prestazione, Fabio Di Giannantonio ha evidenziato le difficoltà nella gestione del davanti della moto. Ha sottolineato come KTM e Aprilia abbiano compiuto un grandissimo step, riuscendo a sfruttare al meglio la parte anteriore delle loro moto. “Noi facciamo tanta fatica perché siamo dipendenti dal posteriore,” ha spiegato il pilota. Nonostante queste sfide, la sua determinazione emerge: “Siamo nuovamente la prima Ducati ma siamo contenti, continuiamo a lavorare.”

Prospettive e test di sviluppo

Guardando al futuro, i test pre-stagionali a Sepang avevano già fornito indicazioni positive.

Fabio Di Giannantonio aveva apprezzato le novità introdotte da Ducati, affermando che “Ducati ha portato delle cose che vanno nella direzione che piace a me”. Il pilota aveva anche descritto la moto come “già fantastica”, pur riconoscendo che si trattava di dettagli da perfezionare. Il suo contributo nello sviluppo tecnico e la sua posizione di miglior pilota Ducati sono cruciali per le ambizioni nel Mondiale MotoGP 2026.