Jannik Sinner ha espresso grande entusiasmo per il suo straordinario doppio successo in Nord America, un'impresa maturata grazie alle vittorie consecutive nei prestigiosi tornei Masters 1000 di Indian Wells e Miami. Il campione altoatesino ha definito questa serie di risultati come un "incredibile swing" nel continente nordamericano, evidenziando in particolare la complessità della finale di Miami, disputata su un campo reso insidioso dalle condizioni meteorologiche avverse. "Le finali sono sempre difficili," ha dichiarato Sinner, "ho cercato di restare solido, il campo era difficile a causa della pioggia.

È incredibile aver realizzato questo ‘swing’ in Nord America ed è incredibile aver realizzato questo record." Il riferimento è al fatto di essere il primo tennista a conquistare il cosiddetto "Sunshine Double" senza cedere nemmeno un set. "Sono molto contento e ora sono felice di tornare a casa," ha concluso, riassumendo la sua soddisfazione per l'impresa compiuta.

L'impresa del "Sunshine Double"

Il doppio successo di Sinner in Nord America rappresenta la conquista dei due principali tornei Masters 1000 su cemento, ovvero Indian Wells e Miami. Questa combinazione di vittorie è un'impresa rara nel panorama tennistico mondiale, conosciuta appunto come "Sunshine Double". Nella storia del circuito maschile, solo otto giocatori sono riusciti a completare questo prestigioso "doppio", con l'ultimo a riuscirci che era stato Roger Federer nel 2017.

L'aspetto che rende la performance di Sinner ancora più eccezionale è che è il primo a realizzare il "Sunshine Double" senza perdere nemmeno un set durante l'intero percorso dei due tornei, stabilendo un nuovo record di imbattibilità.

Una portata storica senza precedenti

Il completamento del "Sunshine Double" da parte di Jannik Sinner, caratterizzato dall'assenza di set persi, costituisce un risultato inedito e di portata storica nel circuito maschile. La sua vittoria nel torneo di Miami è arrivata superando in finale Jiří Lehečka con un doppio 6‑4, un risultato che ha fatto seguito al trionfo conquistato a Indian Wells poche settimane prima. Questa straordinaria performance proietta Sinner tra i grandi protagonisti della storia recente del tennis.

Sebbene campioni come Novak Djokovic e Rafael Nadal abbiano in passato conquistato tre o più Masters consecutivi, nessuno di loro aveva replicato il percorso netto e l'imbattibilità dimostrata da Sinner in questa specifica sequenza di tornei.

Oltre ai risultati sul campo, Sinner ha evidenziato una solidità mentale e tecnica notevole. Ha saputo gestire con maestria le condizioni di gioco avverse, come la pioggia che ha caratterizzato alcuni incontri, mantenendo un rendimento elevato e costante per tutta la durata dei due impegnativi tornei. Il suo percorso in questa fase cruciale della stagione non solo conferma la sua ascesa, ma lo posiziona sempre più come un leader indiscusso del tennis mondiale, capace di affrontare e superare le sfide più ardue con determinazione e abilità.