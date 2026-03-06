La Coppa del Mondo femminile di discesa libera si avvicina al suo epilogo, con ancora due gare decisive in programma. Laura Pirovano, atleta italiana, si trova tra le protagoniste di questa fase finale e punta a ottenere risultati di rilievo nelle ultime tappe.

Le ultime gare della stagione

Le prossime due gare saranno fondamentali per definire la classifica finale della specialità. La prima si disputerà in Val di Fassa, in Italia, mentre l’ultima è prevista alle Finali di Lillehammer. Questi appuntamenti rappresentano un’occasione importante per tutte le atlete in corsa per le posizioni di vertice.

Le ambizioni di Laura Pirovano

Laura Pirovano ha dimostrato costanza e determinazione nel corso della stagione, conquistando piazzamenti di rilievo e confermandosi tra le migliori specialiste della discesa libera. L’atleta azzurra cercherà di sfruttare al meglio la gara di casa in Val di Fassa per migliorare ulteriormente la sua posizione in classifica e chiudere la stagione con un risultato di prestigio.

La competizione resta aperta e molto combattuta, con diverse atlete che possono ancora ambire a un posto sul podio finale della Coppa del Mondo di discesa. Le ultime due gare saranno decisive per assegnare i titoli e definire la graduatoria definitiva.