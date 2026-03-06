Paulo Dybala è stato sottoposto questa mattina a un intervento in artroscopia al ginocchio sinistro. L’operazione, eseguita presso Villa Stuart, ha permesso di riscontrare e regolarizzare una piccola lesione parziale del menisco esterno. Il giocatore dovrà osservare un periodo di stop di circa cinque settimane.

Dettagli dell’intervento e diagnosi

L’artroscopia è stata necessaria dopo che ecografie e risonanze magnetiche precedenti non avevano evidenziato alcuna patologia specifica. L’intervento ha consentito di identificare con precisione la lesione, che è stata prontamente regolarizzata.

Il percorso riabilitativo previsto durerà circa cinque settimane.

Contesto e conseguenze per la Roma

Questo nuovo stop rappresenta un duro colpo per la Roma, che perde nuovamente il suo attaccante argentino in un momento cruciale della stagione. L’intervento è avvenuto oggi, venerdì 6 marzo 2026. Il recupero stimato in 45 giorni potrebbe far slittare il suo rientro a maggio.

Tempi di recupero e rientro in campo

L’operazione è perfettamente riuscita e i tempi di recupero stimati sono confermati: circa 45 giorni. Il possibile rientro in campo è previsto per il mese di maggio, a conclusione del percorso riabilitativo.