Il Mondiale di Formula 1 2026 si aprirà in Australia e si concluderà ad Abu Dhabi, presentando un calendario di ventiquattro Gran Premi, in linea con le stagioni 2024 e 2025. L’unica significativa variazione nel programma è l’uscita di scena di Imola, il cui posto sarà preso da un circuito cittadino a Madrid. La capitale spagnola raddoppierà così gli appuntamenti in Spagna, affiancando Barcellona.

Il calendario completo della stagione 2026

La stagione 2026 prenderà il via con il Gran Premio d’Australia a Melbourne. Seguirà il GP di Cina a Shanghai, che includerà una Sprint.

Il programma proseguirà con il GP del Giappone a Suzuka, il GP del Bahrain a Sakhir e quello dell’Arabia Saudita a Jeddah. Il GP di Miami, fissato per il 3 maggio, sarà anch’esso arricchito da una Sprint. A seguire, il calendario prevede il GP del Canada a Montreal (24 maggio) con Sprint, il GP di Monaco a Montecarlo, quello di Catalogna a Barcellona, il GP d’Austria a Spielberg e il GP di Gran Bretagna a Silverstone con Sprint.

La stagione entrerà poi nel vivo con il GP del Belgio a Spa-Francorchamps, l’Ungheria a Budapest, l’Olanda a Zandvoort con Sprint, l’Italia a Monza, la Spagna a Madrid, l’Azerbaigian a Baku (la cui gara si svolgerà di sabato per una ricorrenza nazionale), il GP di Singapore con Sprint, gli Stati Uniti ad Austin, il Messico a Città del Messico, il GP di San Paolo a Interlagos, Las Vegas (in notturna sabato sera, ma in Europa sarà già domenica), il Qatar a Lusail e, infine, Abu Dhabi a Yas Marina.

Le Sprint: conferme e novità nel 2026

Le Sprint saranno sei, confermando il numero della stagione 2025, ma con sedi rinnovate. Dopo le conferme di Shanghai e Miami, le restanti quattro si svolgeranno a Montreal, Silverstone, Zandvoort e Singapore. Questa riorganizzazione modifica significativamente la struttura del calendario: a differenza del 2025, quando metà delle Sprint era concentrata nell’ultimo quarto di stagione (Austin, Interlagos, Lusail), nel 2026 non ci saranno punti extra nella parte finale dell’anno. L’ultima Sprint, infatti, si terrà a Marina Bay a metà ottobre.

Una nuova era tecnica per la Formula 1

La conferma ufficiale del calendario 2026 è giunta da Formula 1 e FIA, che hanno annunciato la stagione con ventiquattro appuntamenti e sei Sprint, sottolineando l’ingresso di Madrid nel calendario e l’assenza di Imola. La nuova stagione segna anche l’inizio di una nuova era tecnica, caratterizzata da regolamenti aggiornati e dall’adozione di carburanti completamente sostenibili.