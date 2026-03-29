Le azzurre Sara Errani e Jasmine Paolini si preparano ad affrontare Katerina Siniakova e Taylor Townsend nella finale del doppio femminile al WTA 1000 di Miami. L'incontro, attesissimo, è fissato per domenica 29 marzo alle ore 18:30, promettendo grande spettacolo tra due delle coppie più competitive del circuito internazionale.

Errani e Paolini, protagoniste di una stagione in costante crescita, hanno raggiunto l'atto conclusivo del prestigioso torneo dopo aver superato avversarie di alto livello nei turni precedenti. Dall'altra parte della rete, Siniakova e Townsend rappresentano una delle formazioni più temibili a livello mondiale, vantando già il titolo agli Australian Open e la finale allo US Open nel 2025.

La finale sarà trasmessa in diretta su Sky Sport Tennis e SuperTennis HD, con opzioni di streaming disponibili su SkyGo, NOW, supertennis.tv e SuperTennix.

Il percorso di Errani e Paolini verso la finale

La coppia italiana composta da Errani e Paolini ha mostrato un notevole affiatamento e una solida performance nel corso della stagione 2026. Questa finale a Miami segue la semifinale conquistata a Indian Wells, dove le azzurre si erano arrese proprio a Siniakova e Townsend con un doppio 6-2 in 59 minuti. L'opportunità di una rivincita rende questa sfida ancora più avvincente.

Il percorso di Errani e Paolini nel 2026 include anche una semifinale a Doha, dove difendevano il titolo ma furono sconfitte da Hsieh Su-wei e Jelena Ostapenko.

Nonostante alcune battute d'arresto, come l'uscita al secondo turno agli Australian Open contro Kimberly Birrell e Maddison Inglis Gibson (dopo aver mancato tre match point) e l'eliminazione al debutto a Dubai per mano di Laura Siegemund e Vera Zvonareva, la loro presenza costante tra le migliori coppie è evidenziata dall'attuale undicesimo posto nella Race to Turin. La finale di Miami rappresenta un'occasione cruciale per consolidare la loro ascesa e puntare a un titolo di grande prestigio.

Siniakova e Townsend: una coppia di successo

Katerina Siniakova e Taylor Townsend arrivano a questa finale con un palmarès già significativo e una stagione ricca di successi. Dopo aver eliminato Errani e Paolini in semifinale a Indian Wells, la coppia ceco-statunitense ha continuato a dimostrare la propria forza e coesione.

Il loro percorso a Indian Wells quest'anno ha segnato un miglioramento rispetto al 2025, quando si fermarono anch'esse in semifinale, raggiungendo ora la finale del torneo. Le loro vittorie includono il titolo degli Australian Open e la finale dello US Open nel 2025, confermando il loro status di avversarie di altissimo livello.

La sfida tra Errani/Paolini e Siniakova/Townsend promette di essere un incontro di grande intensità, seguito con interesse da tutti gli appassionati di tennis. Sarà disponibile anche una diretta testuale per non perdere nessun momento di questa attesa finale del WTA 1000 di Miami.