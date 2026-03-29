Il Motomondiale 2026 si appresta a vivere il suo terzo appuntamento stagionale con il Gran Premio degli Stati Uniti, in programma sull'impegnativo circuito di Austin. La giornata di domenica 29 marzo si preannuncia ricca di emozioni, soprattutto dopo la spettacolare Sprint del sabato, che ha visto Jorge Martin imporsi su Francesco Bagnaia in un finale combattuto. Grazie a questo successo, Martin si è portato in testa alla classifica iridata, con un solo punto di vantaggio su Marco Bezzecchi.

La copertura televisiva dell’evento sarà completa: tutte le sessioni della domenica saranno trasmesse in diretta su Sky Sport MotoGP e Sky Sport Uno.

Per chi preferisce il chiaro, su TV8 sarà possibile seguire la sola gara della MotoGP in differita. Gli appassionati potranno inoltre usufruire dello streaming in diretta su Sky Go e NOW, con la possibilità di rivedere le gare in differita gratuita su TV8.it. Per chi desidera un aggiornamento costante, sarà disponibile la diretta testuale dell’intera giornata.

Il programma e gli orari delle gare ad Austin

Il programma della domenica prevede il warm-up della MotoGP alle ore 17:40 italiane. A seguire, la gara della Moto3 prenderà il via alle 19:00, mentre la Moto2 scatterà alle 20:15. Il momento clou sarà la gara della MotoGP, che inizierà alle 22:00. Per quanto riguarda la trasmissione in chiaro su TV8, le gare saranno proposte in differita con i seguenti orari: Moto3 alle 20:00, Moto2 alle 21:15 e MotoGP alle 23:00.

La Sprint del sabato ha confermato il buon momento di Jorge Martin, che ha saputo superare Bagnaia proprio sul traguardo, conquistando punti preziosi per il campionato. Marco Bezzecchi, dal canto suo, resta in scia nella lotta per il titolo, mantenendo la pressione sul nuovo leader. La classifica iridata vede ora Martin davanti a Bezzecchi di un solo punto, con Bagnaia pronto a rilanciare la sfida nella gara principale di domenica.

I protagonisti e i risultati delle prove

Il weekend texano ha messo in luce anche altri protagonisti e confermato le aspettative su alcuni piloti. Marco Bezzecchi, già leader del campionato dopo le prime due tappe, si conferma tra i favoriti per la vittoria. Jorge Martin, soprannominato "Martinator", ha impressionato nelle prove libere, facendo segnare il miglior tempo e dimostrando una grande competitività con la sua Aprilia.

Marc Márquez, attualmente quarto nella classifica generale, ha chiuso la FP2 in seconda posizione, a soli 0.061 secondi dal miglior tempo di Martin, mentre Francesco Bagnaia ha completato il podio della sessione, mostrando la solidità della Ducati Lenovo.

Per quanto riguarda le altre classi, Tony Arbolino ha dominato la FP2 della Moto2, mentre Álvaro Carpe si è imposto nella FP2 della Moto3. Gli appassionati potranno seguire tutte le fasi decisive del Gran Premio delle Americhe attraverso le principali piattaforme televisive e digitali dedicate al motociclismo.