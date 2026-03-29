Oggi, domenica 29 marzo, all'Hard Rock Stadium di Miami si disputa la finale del Masters 1000 tra Jannik Sinner e Jiri Lehecka. Per il numero 2 del mondo, Sinner, è un'occasione storica: completare il “Sunshine Double”, vincendo Indian Wells e Miami consecutivamente. Un'impresa mai riuscita dal trasferimento del torneo da Crandon Park all'attuale sede.

Programma e copertura

La finale maschile è fissata per le ore 21:00. Alle 18:30, le italiane Sara Errani e Jasmine Paolini sfideranno Siniakova/Townsend nella finale del doppio femminile. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Tennis (canale 203) e in streaming su SkyGo e Now.

OA Sport offrirà una diretta live testuale.

Sinner vs Lehecka: precedenti e percorso

Sinner e Lehecka si sono già affrontati tre volte: due nei quarti di finale (Indian Wells 2024 e Pechino 2024) e una al terzo turno del Roland Garros 2025, dove Sinner si impose nettamente per 6-0, 6-1, 6-2.

Il ceco Jiri Lehecka, classe 2001, ha mostrato un eccellente rendimento nel torneo, eliminando avversari come Fritz e Fils. La sua presenza in finale è significativa per il tennis ceco a Miami: è il secondo finalista consecutivo dopo Jakub Mensik (2025) e il terzo in assoluto, includendo Tomas Berdych (2010).

Statistiche e ambizioni

Lehecka ha raggiunto questa finale del Masters 1000 senza subire alcun break nel torneo, un risultato che non si vedeva dai tempi di Novak Djokovic allo Shanghai Masters del 2018.

È il quarto atleta ceco a disputare una finale a Miami, unendosi a Lendl, Berdych e Mensik.

Per Jannik Sinner, questa è la quarta finale in carriera in un Masters 1000. L'obiettivo è eguagliare Roger Federer, l'ultimo a vincere Indian Wells e Miami consecutivamente nel 2017, consolidando la sua posizione tra i grandi del tennis.