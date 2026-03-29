Dopo la sua recente vittoria nel Gran Premio del Giappone, il pilota Mercedes Kimi Antonelli ha voluto esprimere il suo entusiasmo non solo per il successo personale, ma anche per i connazionali impegnati in altre importanti sfide sportive. Antonelli ha infatti dichiarato che, nonostante fosse in volo per il rientro a casa, avrebbe seguito con grande attenzione e passione le prestazioni degli atleti italiani in gara.

Interrogato sulla finale di Miami che vedeva protagonista l'amico Jannik Sinner, Antonelli ha rivelato: "Ho mandato un messaggio ieri sera a Jannik augurandogli il meglio, adesso spero che riesca a vincere la finale.

E così per quanto riguarda la MotoGP, a Bezzecchi, a Pecco e a tutti gli italiani. Anche se sarò in volo, farò il tifo". Un chiaro segnale di sostegno, dunque, rivolto sia al tennista azzurro, impegnato nella finale del Masters 1000, sia ai piloti italiani che avrebbero corso il Gran Premio degli Stati Uniti di motociclismo ad Austin.

Il legame tra Antonelli e Sinner: una doppietta azzurra

Il rapporto speciale tra Kimi Antonelli e Jannik Sinner si è rafforzato nel tempo, alimentato anche dalla comune passione per i motori del tennista. In un gesto di stima reciproca, Sinner aveva in precedenza dedicato la sua vittoria nel Masters 1000 di Indian Wells proprio ad Antonelli, reduce da un successo a Shanghai.

Questa "doppietta azzurra" nelle rispettive discipline rappresenta un motivo di grande orgoglio e speranza per i tifosi italiani, che attendono con entusiasmo le sfide di questa domenica.

La stagione di Formula 1 e le ambizioni di Antonelli

Il trionfo di Antonelli in Giappone si inserisce in una stagione di Formula 1 caratterizzata da significative modifiche regolamentari e da una Mercedes che si sta dimostrando particolarmente competitiva. Il giovane pilota italiano ha condiviso le sue prospettive: "Ci sono tante gare da disputare, voglio mantenere lo slancio positivo della Cina e spero di poter ottenere un grande risultato anche questo fine settimana. In Cina è stato pazzesco, ma mi sto godendo il momento.

È stato divertente, ma allo stesso tempo ho subito spostato l'attenzione su questo fine settimana, nonostante probabilmente in Cina sia stato il giorno più bello della mia vita". Parole che evidenziano la sua determinazione a proseguire il percorso di crescita e a mantenere alta la concentrazione per le prossime gare.

In questo scenario, anche la Ferrari si mostra competitiva, sebbene Charles Leclerc abbia sottolineato la difficoltà di superare la Mercedes. Il pilota monegasco ha infatti evidenziato come l'ottimizzazione della power unit e la potenza pura rappresentino le maggiori differenze attuali a favore della scuderia tedesca. Nonostante ciò, Leclerc ha rimarcato la forza del telaio Ferrari e l'importanza degli aggiornamenti futuri per puntare alla vittoria, non solo al podio.

"Vogliamo vincere le gare, il che al momento sembra molto difficile perché la Mercedes è a un livello molto alto", ha dichiarato, aggiungendo che il team lavora da anni per tornare al vertice e che nuove soluzioni sono in arrivo. Il sostegno reciproco tra atleti italiani di diverse discipline aggiunge un ulteriore stimolo per il raggiungimento di nuovi importanti traguardi.