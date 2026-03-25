Doveva essere una giornata interlocutoria in attesa delle grandi montagne che iniziano domani, invece la terza tappa della Volta Catalunya di ciclismo ha regalato emozioni inattese e colpi di scena. Il grande protagonista della corsa è stato Remco Evenepoel, che ha inscenato un attacco in un tratto battuto dal vento, è stato raggiunto da Jonas Vingegaard, e poi è caduto in una rotonda in vista del traguardo. La tappa è stata poi vinta da Dorian Godon, già a segno nella giornata d'apertura.

Azione di forza della RedBull

La terza tappa della Volta Catalunya prometteva un'ultima occasione ai velocisti prima del trittico di alta montagna che attende i corridori da giovedì a sabato.

La corsa si è però infiammata a poco più di trenta chilometri dall'arrivo quando la RedBull di Evenepoel ha alzato violentemente l'andatura in una discesa che ha fatto da preludio ad un tratto pianeggiante esposto ad un forte vento laterale.

Il campione olimpico ha poi preso personalmente la testa in pianura esprimendo tutta la sua potenza e si è tolto di ruota il gruppo, che era già sfaldato in più parti. Viste le difficoltà dei compagni nel tentativo di contenere l'azione dirompente di Evenepoel, Vingegaard è dovuto entrare in azione personalmente e si è riportato sul belga della RedBull. Nella foga della corsa, Evenepoel ha chiesto insistentemente a Vingegaard di collaborare, e sul no del danese si è lasciato andare ai soliti gesti plateali di nervosismo.

Alla fine, Vingegaard ha concesso qualche cambio, calmando così la rabbia di Evenepoel. Il duo ha guadagnato 20-25 secondi sul gruppo, che però si è rinfoltito e ha lanciato un inseguimento più efficace.

Scivolata di Remco, Vingegaard non ne approfitta

Nel finale, Vingegaard ha tirato i remi in barca e Evenepoel ha dato una nuova serie di strattonate poderose, a testa bassa. I due sono entrati nell'ultimo chilometro con una manciata di secondi di vantaggio, ma Evenepoel è scivolato all'ingresso di una rotonda ferendosi ad un gomito.

#VoltaCatalunya105



Oh la chute à 500m de la ligne, il s'envolait pour la victoire et le maillot de leader.#Godon s'offre le sprint. Chaud le Dorian 💥🔥 pic.twitter.com/fwN9z6Rili — Le Secteur Pavé 🇧🇪🚲 (@LeSecteurPave_) March 25, 2026

Vingegaard non ha insistito più di tanto e il gruppo è rientrato su di lui, con Dorian Godon che si è aggiudicato nettamente lo sprint davanti a Ethan Vernon e Noah Hobbs.

Evenepoel ha poi tagliato il traguardo dopo qualche minuto, ma il distacco sarà neutralizzato visto che la caduta è avvenuta negli ultimi tre chilometri. Godon guida ancora la generale, ma da domani entreranno in scena le grandi montagne con l'attesa sfida tra Vingegaard, Evenepoel, Almeida e gli altri protagonisti della corsa.