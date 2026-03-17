Il Gran Premio del Brasile di MotoGP, in programma per il fine settimana del 20-22 marzo, si preannuncia come un banco di prova decisivo. L'evento sarà cruciale per valutare la reale competitività di Aprilia e la tenuta della Ducati, dopo le significative indicazioni emerse dal precedente appuntamento in Thailandia.

Aprilia: il dominio thailandese e le aspettative per Goiania

In Thailandia, l'Aprilia ha dimostrato una performance straordinariamente dominante, riuscendo a piazzare ben quattro delle sue moto nelle prime cinque posizioni. Questo risultato ha interrotto un lungo periodo di egemonia della Ducati, che durava da 88 Gran Premi.

È emerso un pacchetto tecnico particolarmente efficace e maturo, frutto di una crescita costante anno dopo anno, che ha generato un palpabile ottimismo all'interno del team di Noale.

Ducati sotto esame, ma senza allarmismi

La Ducati, pur non avendo brillato con la consueta forza che l'ha contraddistinta in passato, non è stata etichettata come in reale difficoltà. Diverse circostanze esterne, come la penalizzazione inflitta a Marc Marquez e una foratura imprevista, hanno influito in modo significativo sui risultati finali. Le prestazioni, tuttavia, non sono state così negative da giustificare l'espressione di un vero e proprio rovescio agonistico. Nonostante ciò, la Casa di Borgo Panigale sarà attentamente sotto osservazione, soprattutto per comprendere se la gara Sprint avrebbe potuto offrire esiti più favorevoli.

Il GP del Brasile: un test su un tracciato inedito

Il circuito di Goiania rappresenta una novità assoluta per la MotoGP, essendo un tracciato completamente inedito e privo di qualsiasi riferimento storico pregresso. Questa condizione rende il giudizio sulle future prestazioni ancora più delicato e complesso. Se i valori di forza emersi a Buriram dovessero essere confermati, si potrà iniziare a parlare di una tendenza significativa per il campionato; in caso contrario, la situazione si riporterebbe a un punto di partenza, con una rimescolata delle carte.

La visione di Aprilia Racing

Massimo Rivola, amministratore delegato di Aprilia Racing, ha offerto una prospettiva chiara sulla situazione. Ha affermato che “non penso che Ducati fosse in difficoltà, ma che Aprilia abbia fatto qualcosa di speciale su questa pista”.

Rivola ha inoltre evidenziato come Bezzecchi sia stato l'unico pilota a mostrarsi al vertice fin dal primo giorno, esprimendo grande soddisfazione per il lavoro svolto dal team. Pur mantenendo un approccio prudente, ha dichiarato: “È solo la prima gara, il campionato è lunghissimo, ma ci fa sicuramente guardare avanti con una certa fiducia”. Ha infine rimarcato la crescita costante di Aprilia, sottolineando che “La crescita di Aprilia ogni anno è stata di uno step. Quest’anno abbiamo fatto un passo apparentemente più importante”.