Ethan Vernon ha impresso il suo sigillo sulla quarta tappa del Giro di Catalogna, una frazione di 151 chilometri che ha condotto il gruppo da Matarò a Camprodón. Il britannico si è imposto con autorità in una volata compatta, superando Dorian Godon e Thomas Pidcock al termine di una giornata che, pur priva di grandi scossoni, ha riservato emozioni nel finale. Questo successo, che ha interrotto una serie positiva per Godon, conferma le notevoli doti velocistiche di Vernon.

Il trionfo in volata di Vernon

Come ampiamente previsto, la tappa si è risolta con uno sprint a ranghi compatti.

Vernon ha dimostrato una notevole capacità tattica, capitalizzando al meglio il lavoro preparatorio dei suoi compagni di squadra. La sua progressione potente negli ultimi metri è stata inarrestabile, permettendogli di esultare per un successo pienamente meritato. Il corridore ha preceduto il francese Dorian Godon, attuale leader della classifica generale, e il britannico Thomas Pidcock. Grazie a questa vittoria, Vernon ha guadagnato quattro secondi preziosi, consolidando la sua posizione nella graduatoria generale.

La classifica generale e i protagonisti

Nonostante la sconfitta in volata, Dorian Godon ha mantenuto saldamente la maglia di leader della classifica generale. Il transalpino guida con un vantaggio di tredici secondi su Evenepoel, quattordici secondi su Thomas Pidcock e ventiquattro secondi sul fuoriclasse danese Vingegaard, mantenendo così un margine significativo sui suoi diretti avversari.

Per quanto riguarda gli atleti italiani, Alberto Dainese si è distinto chiudendo all’ottavo posto, risultando il migliore tra i connazionali in questa tappa.

Le dinamiche di gara: fughe e ricongiungimenti

La tappa ha iniziato ad animarsi dopo il primo sprint intermedio, vinto da Evenepoel, che ha preceduto Thomas Pidcock e David Gonzalez. Poco dopo, un’azione coraggiosa ha visto quattro corridori evadere dal gruppo principale: Koen Bouwman, Baptiste Veistroffer, Samuel Fernández e Merhawi Kudus. Questi quattro battistrada sono riusciti a costruire un vantaggio considerevole, superando i due minuti e mezzo. Tuttavia, a circa cento chilometri dal traguardo, Bouwman e Veistroffer si sono staccati dal quartetto di testa, proseguendo l'azione in coppia.

La loro fuga è stata poi definitivamente neutralizzata dal gruppo, che ha completato il ricongiungimento a diciotto chilometri dalla conclusione. Nello sprint valido per l’ultimo traguardo volante di giornata, Thomas Pidcock si è imposto con autorità, aggiudicandosi cinque secondi preziosi per la classifica generale. Negli ultimi chilometri, nonostante i tentativi, nessun corridore è riuscito a evadere, rendendo la conclusione a ranghi compatti e la conseguente volata finale un esito inevitabile.

Modifiche al percorso e condizioni della tappa

La quarta tappa del Giro di Catalogna ha subito una significativa modifica rispetto al percorso originario. Inizialmente, l'arrivo era previsto in quota al Vallter 2000, con una lunghezza totale di 173 chilometri.

Tuttavia, a causa delle forti raffiche di vento che avrebbero potuto compromettere seriamente la sicurezza dei corridori, l'organizzazione ha deciso di spostare l'arrivo a Camprodón, riducendo contestualmente la distanza complessiva a 151 chilometri. La giornata è stata caratterizzata da un ritmo inizialmente lento e senza particolari scossoni, una vera e propria “pachorra” all'interno del peloton, come è stata descritta. Questa calma apparente è durata fino all'attivazione dei treni delle squadre per la preparazione dello sprint finale. Ethan Vernon, con una mossa decisiva, ha saputo interpretare al meglio l'ultima curva e, con soli cento metri da percorrere, ha chiuso ogni spiraglio agli avversari, assicurandosi la vittoria.