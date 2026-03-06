La nazionale italiana femminile di calcio si prepara ad affrontare un appuntamento decisivo. Sabato sera, le Azzurre scenderanno in campo allo stadio “Romeo Menti” di Vicenza per la seconda giornata del girone di qualificazione ai Mondiali 2027. L’obiettivo primario è riscattare la sconfitta per 1‑0 subita all’esordio contro la Svezia e conquistare i primi punti fondamentali nel cammino verso la rassegna iridata.

Il contesto e l’importanza della sfida

Il percorso delle Azzurre, guidate dal commissario tecnico Andrea Soncin, è iniziato con una battuta d’arresto.

La Svezia ha prevalso per 1‑0 a Reggio Calabria, grazie a una rete decisiva di Angeldahl nel corso della prima frazione di gioco. Nonostante una reazione apprezzabile nella ripresa, l’Italia non è riuscita a trovare la via del pareggio, palesando una certa difficoltà in fase offensiva.

Il confronto con la Danimarca assume quindi un peso strategico notevole. Una vittoria permetterebbe alle Azzurre di rilanciare le proprie ambizioni di qualificazione diretta, un traguardo riservato alle prime classificate dei gironi di Lega A. In caso contrario, la squadra dovrà affrontare la sfida dei play‑off per mantenere viva la speranza di partecipare al Mondiale.

Precedenti e motivazioni

Il bilancio storico degli scontri diretti con la Danimarca vede le avversarie in leggero vantaggio: su diciannove incontri disputati, l’Italia ha ottenuto la vittoria in cinque occasioni.

Tuttavia, un recente precedente infonde un cauto ottimismo: lo scorso aprile, le Azzurre hanno ottenuto la loro prima vittoria esterna contro le danesi, imponendosi con un netto 3‑0 grazie alle reti messe a segno da Arianna Caruso, Lucia Di Guglielmo e Cristiana Girelli.

Il ranking FIFA conferma l’equilibrio tra le due compagini: la Danimarca occupa la quattordicesima posizione, posizionandosi appena alle spalle dell’Italia.

Dettagli organizzativi e atmosfera

La partita è fissata per sabato 7 marzo, con calcio d’inizio alle ore 18:15. L’incontro sarà trasmesso in diretta televisiva su Rai 2 HD e in streaming sulla piattaforma RaiPlay. OA Sport garantirà una diretta testuale dell’evento.

L’atmosfera che circonda la sfida è carica di entusiasmo.

Dopo il caloroso sostegno ricevuto a Reggio Calabria, le Azzurre si preparano a giocare davanti al pubblico di Vicenza, con la spinta dei tifosi che potrebbe rivelarsi un fattore determinante.

Preparazione e intrattenimento

Le Azzurre sono già tornate a Coverciano per finalizzare la preparazione in vista dell’impegno di sabato. Il commissario tecnico ha definito la serata di Reggio Calabria "una festa dello sport", evidenziando la passione del pubblico presente, arricchita dall’esibizione di Baby K durante l’intervallo. A Vicenza, l’intrattenimento musicale sarà affidato a Sarah Toscano, che presenterà alcuni brani tratti dal suo primo album “Met Gala”. Al momento, sono stati venduti quasi quattromila biglietti, con una previsione di ulteriore incremento nelle prossime ore.