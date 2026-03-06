Agli Campionati Europei di sci alpinismo a Shahdag, in Azerbaijan, l'Italia celebra un'altra giornata di successi. Giulia Murada si è laureata campionessa europea nella prova individuale femminile, conquistando l'oro, mentre Alba de Silvestro ha ottenuto la medaglia di bronzo.

Trionfo di Murada nell’individuale femminile

La ventisettenne valtellinese Giulia Murada, già argento nella sprint di mercoledì, ha migliorato la sua prestazione aggiudicandosi l'oro nella prova individuale, evento valido anche per la Coppa del Mondo. Questo importante successo la proietta in testa alla classifica generale, una posizione favorita anche dall'assenza delle atlete francesi.

Podio azzurro con De Silvestro

Alba de Silvestro ha contribuito ulteriormente al medagliere italiano salendo sul terzo gradino del podio, a 1'03" dalla connazionale Murada. La medaglia d'argento è andata alla svizzera Marianne Fatton, giunta a 35" dalla vetta. L'azzurra Lisa Moreschini ha concluso la gara in quarta posizione, a 2'43" dalla vincitrice.

Competizioni maschili e altre categorie

Nella competizione maschile, il titolo europeo individuale è stato conquistato dallo svizzero Remi Bonnet, seguito dal connazionale Thomas Bussard (+3'05") e dall'austriaco Johannes Lohfeyer (+3'49"). L'italiano Robert Antonioli si è classificato sesto (+5'41"), mentre Michele Boscacci ha concluso all'undicesimo posto (+7'20").

Tra gli Under 20 maschili, l'oro è andato al tedesco Silas Walter, davanti al connazionale Moritz Bauregger (+2'16") e al ceco Marek Foltyn (+4'07"). Nella categoria U20 femminile, la vittoria è arridata alla tedesca Helena Euringer, seguita dalla slovena Klara Velepec (seconda, +2'42") e dalla spagnola Emma Martin Bogonez (terza, +8'23").

Le gare Under 18, disputate nella mattinata, hanno visto il successo del rumeno Matei Petre tra i maschi, per soli tre centesimi sullo spagnolo Gil Sacrest Rocias; il bronzo è andato allo slovacco Adam Hubac (+1'48"). Tra le donne U18, oro alla spagnola Nuria Balaguer Noguera, argento alla russa Anastasiia Pschenichnaia (+8'16") e bronzo alla polacca Antonina Rakus (+11'41").

Conferma del successo azzurro

Il successo di Giulia Murada nella prova individuale femminile agli Europei di sci alpinismo a Shahdag, con il suo conseguente balzo in testa alla classifica generale, viene confermato, così come il bronzo di Alba de Silvestro. La competizione ha visto la svizzera Fatton inserirsi tra le due azzurre, con Moreschini quarta.